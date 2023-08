Avec Cyril Baille blessé pour plusieurs semaines, Fabien Galthié fait face à un dilemme. La question de son maintien dans le groupe se pose, comme celle de l'identité d'un éventuel remplaçant, à un poste où le réservoir n'est pas si large.

Le 14 août 2023 restera peut-être comme une date marquante dans l'histoire du rugby français. Jusque-là, tout se passait plutôt bien dans la préparation des Bleus à leur Coupe du monde. Certes, il y avait eu une défaite en Ecosse (25-21) et les pépins physiques de François Cros et de Romain Taofifenua. Mais ce lundi, à seulement une petite semaine de l'annonce de la liste des 33, le Mondial du XV de France a pris une autre tournure. L'IRM de Romain Ntamack a indiqué qu'il ne disputerait pas la compétition. Mais comme un malheur n'arrive jamais seul, personne n'a eu le temps de se remettre de ce forfait quand Cyril Baille a été annoncé blessé pour cinq à six semaines. En moins de deux heures, le rugby français a pris une sacrée claque.

Le précédent Marconnet

L'émotion passée, Fabien Galthié, Raphael Ibanez et consorts vont devoir se mettre autour d'une table de camping à Capbreton pour plancher sur la liste de 33 qui se retrouve délester d'un ouvreur. Et d'un pilier gauche. Ou pas ! Le première ligne (29 ans, 44 sélections) est touché au mollet droit ("décollement musculo-aponévrotique du gastrocnémien interne" détaille le communiqué officiel de la FFR) et manquera le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande (8 septembre), la rencontre face à l'Uruguay (14 septembre) et probablement celle contre la Namibie (21 septembre). Il jouera peut-être le dernier match de poule face à l'Italie (6 octobre), ou alors directement en quart de finale (14-15 octobre), si qualification il y a.

Merci pour votre soutien \ud83d\udc99 on se revoit vite ?\ud83c\udffb\ud83d\udcaa\ud83c\udffb\u23f3 pic.twitter.com/0qFUA4ryBh — Cyril Baille (@CBaille) August 14, 2023

Il est évidemment dur de se passer d'un Cyril Baille qui fait partie des trois meilleurs du monde à son poste. Surtout dans des phases finales où le niveau s'élève. Fort en mêlée fermée, omniprésent dans le jeu courant, il est important dans le jeu. Mais aussi dans la vie de groupe où il côtoie nombre de ses coéquipiers toulousains et où il se révèle être proche des Dupont, Marchand ou Alldritt. Pour autant, le gaucher n'est pas sûr de figurer dans la liste des 33 car la jurisprudence Sylvain Marconnet existe. Souvenez-vous, en 2007, le droitier s'était brisé le tibia et le péroné de la jambe gauche en mars. Après une longue course contre la montre, il s'est blessé à la cheville gauche le 27 juillet, au terme de sa première semaine de reprise du footing. Le staff et son remplaçant d'alors, Nicolas Mas, avaient perdu du temps. Si Cyril Baille revient à temps, à quel niveau physique sera-t-il après cette coupure de plusieurs semaines alors qu'en phase finale ses adversaires seront, eux, affûtés ?

Priso et après ?

Avec cette blessure que Cyril Baille a contractée lors d'une mêlée, le pilier n'est pas sûr de gagner sa course contre la montre. Alors qui pourrait le remplacer ? Reda Wardi et Jean-Baptiste Gros, eux, avaient déjà leur place à 99% dans les 33. Le Rochelais pourrait devenir titulaire. Le Toulonnais, lui, sur le banc. Et qui en troisième homme ? Dany Priso semble se détacher. En novembre dernier, quand Cyril Baille s'était fait une hernie inguinale et Jean-Baptiste Gros souffrait d'une fracture du radius s'était lui qui était remplaçant contre le Japon, Reda Wardi étant titulaire. Il semble être l'option numéro un si un gaucher devait intégrer le groupe France. Derrière, si Clément Castets a déjà été appelé dans des groupes élargis pour préparer des rencontres il ne compte pas de sélection. Il part de plus loin comme Thierry Paiva. Le Rochelais a fait plusieurs semaines d'entraînement à Marcoussis mais a vécu une saison en demi-teinte. Si Cyril Baille n'arrive pas à revenir à temps, le staff du XV de France pourra le remplacer, même si le Mondial a déjà débuté.