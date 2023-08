Samedi soir, le Portugal a entamé sa préparation à la Coupe du monde. Les Os Lobos se sont imposés, sans trembler, contre les États-Unis (46-20).

Après la France, l'Angleterre et la Géorgie, c'est le Portugal qui s'est imposé hier soir en match de préparation à la Coupe du monde. Le petit poucet de la poule C a nettement dominé les États-Unis, pays non qualifié pour le Mondial, en imposant un rythme dès la première période avec trois essais de Joris Moura, Rodrigo Marta et Tomás Appleton permettant de faire la course en tête à la pause (22-13).

Doublé de Rodrigo Marta

Bien qu'ils aient encaissé un essai de pénalité en début de deuxième période, les locaux ont continué de donner du rythme et d'asphyxier les Américains. Vincent Pinto, ailier de la Section paloise, a inscrit le quatrième essai portugais, quelques minutes avant que son coéquipier, Rodrigo Marta, ailier de Dax, passe la ligne d'en-but pour la deuxième fois de la rencontre.

Enfin, le match s'est achevé par un dernier essai aplati par Nicolas Martins. Avec sept essais et une belle victoire, les Portugais rentrent parfaitement dans leur préparation à la Coupe du monde (46-20).