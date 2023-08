L'Angleterre s'est imposée à Twickenham face au pays de Galles en test match de préparation à la prochaine Coupe du monde (19-17) à l'issue d'un match complètement fou marqué par des excès d'engagements de part et d'autre du terrain.

Battu la semaine dernière par des Gallois plus inspirés, l'Angleterre a pris sa revanche ce samedi à Twickenham pour son deuxième test-match de préparation à la prochaine Coupe du monde (19-17). Alors qu'il avait envoyé une équipe remaniée à Cardiff, Steve Borthwick a décidé d'aligner sa grosse équipe avec Owen Farrell de retour à l'ouverture pour ce test-match face à une équipe du pays de Galles qui n'a plus gagné à Twickenham depuis la Coupe du monde 2015.

Il y a eu beaucoup d'engagements, d'impacts et de fautes de main, mais peu de jeu au cours des quarante premières minutes. Après avoir été séduisant pendant les dix premières minutes de la rencontre, où le XV de la Rose a inscrit ses premiers points sur une pénalité d'Owen Farrell, les Anglais se sont éteints et ont laissé le pays de Galles entrer dans son match. Les joueurs de Warren Gatland ont poussé, mais ont été piégés, à deux reprises sur des ballons portés dans les 5 mètres anglais par la patiente défense des avants de Steve Bortwhick. Le XV du Poireau s'est ensuite retrouvé orphelin de leur capitaine, Dewi Lake, sorti touché à la jambe droite, et remplacé par Sam Parry. En face, les Anglais vont perdre leur demi de mêlée Jack van Poorvliet, également sorti sur blessure, et qui a laissé sa place à Ben Youngs qui célébrait sa 123e sélection sous le maillot du XV de la Rose. Owen Farrell, à la sirène, inscrira une seconde pénalité à l'issue d'une période bridée.

La seconde période va tourner au cauchemar pour les Anglais. Pourtant, les joueurs de Steve Borthwick l'avaient parfaitement entamé avec une troisième pénalité d'Owen Farrell qui a réduit les Gallois à quatorze après l'exclusion temporaire de Tommy Reffell. Owen Williams, aidé du poteau, inscrira les premiers points gallois.

Les Anglais vont ensuite évoluer en double infériorité, Ellis Genge, entré en jeu, ne tient pas l'impact en mêlée et deux minutes plus tard, à la suite d'un superbe renversement au pied de Dan Biggar, Josh Adams est à la réception, mais se fait prendre en l'aire par Freddie Stewart. Nika Amashukeli offre un essai de pénalité aux Gallois en raison de l'intervention dangereuse de l'arrière anglais et permet aux hommes de Warren Gatland de prendre l'avantage pour la première fois du match. Auteur de tous les points de son équipe, Owen Farrell va provisoirement réduire ses partenaires à 12 après un plaquage non maîtrisé sur Taine Basham avant d'être expulsé définitivement après visionnage de son action par la vidéo. Au forceps, Maro Itoje, va inscrire un essai, porté par la puissance de son maul. Cet essai, inscrit au caractère, sonnera la révolte des Anglais qui s'imposeront sur une pénalité de George Ford.

Jeu de main, jeu de vilain

Coupables de 14 fautes de main la semaine dernière, les Anglais en ont commis 8 aujourd'hui, mais ne se sont pas montré sereins. En fin de match, les Gallois se sont complètement effondré et ont également commis beaucoup d'en-avant, accordant 11 mêlée aux Anglais.

L'Angleterre, grâce à sa victoire remporte son troisième match de 2023, le deuxième contre les Gallois, se déplacera samedi prochain en Irlande pour son troisième et avant-dernier test-match tandis que le pays de Galles achèvera sa préparation en recevant l'Afrique du Sud, championne du monde en titre.