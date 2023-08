Ce samedi, les Bleus se sont imposés contre l'Écosse (30-27) pour leur deuxième match de préparation. Si dans plusieurs domaines les Français ont brillé, certains points seront à revoir avant le match face aux Fidjis le 19 août. Découvrez les statistiques marquantes de la rencontre.

11 fautes écossaises dans le premier acte

Après avoir surpris le XV de France dès l'entame de match avec un essai de Kyle Steyn, les Écossais ont subi plusieurs offensives françaises dans leur camp. En première mi-temps, l'Écosse a été sanctionné à 11 reprises. Une statistique impressionnante plus souvent utilisée en fin de match. À la 29ème minute, Nic Berry met la main à la poche pour attribuer un carton jaune à Ali Price.

27ème essai en Bleu pour Penaud

Plus rien n'arrête Damian Penaud. L'ailier du XV de France a inscrit, ce samedi, son 27ème essai avec la sélection en tout début de deuxième mi-temps. Il est ainsi devenu le cinquième meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France et n'est plus qu'à 11 longueurs du record de Serge Blanco (38). Lors de ses trois derniers matchs, Damian Penaud a inscrit au total 5 essais. L'ancien joueur de Clermont était d'ailleurs tout proche du doublé après un jeu au pied à la 47ème minute.

Dans un match au scénario imprévisible, les Bleus s'imposent dans les dernières minutes !



Le film du match > https://t.co/R6rUF9MLe8#FRAECO pic.twitter.com/mgtvlSvfqb — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 12, 2023

53 passes pour Russell, 5 pour Ntamack..

C'était un beau duel en perspective, Romain Ntamack et Finn Russell ont tous les deux fait parler leur talent sur ce match. Héroïque avec le Stade toulousain lors de la finale de Top 14, Romain Ntamack a inscrit le premier essai français. Mais face à lui, Finn Russell a davantage fait jouer son équipe. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : l'ouvreur écossais a réalisé 53 passes, contre seulement 5 pour le Français, remplacé par Bielle-Biarrey à la 56ème minute.

Ollivon réalise 18 plaquages

Au repos la semaine dernière, comme une grande partie de l'équipe, Charles Ollivon a montré que le XV de France avait besoin de lui. En plus d'avoir inscrit son treizième essai en Bleu, le troisième ligne aile de Toulon a réussi au total 18 plaquages et n'en a manqué aucun.

Steyn voit double

Si Penaud n'a pas pu franchir la ligne à deux reprises, son vis-à-vis du jour a saisi l'occasion de le faire. Premier marqueur du match à la 4ème minute, Kyle Steyn a inscrit son deuxième essai de la rencontre à quelques minutes du coup de sifflet final. L'ailier de 29 ans, qui joue pour les Glasgow Warriors, est donc à 8 essais en 12 matchs sous le maillot du XV du Chardon. En concurrence avec Duhan Van der Merwe et Darcy Graham, il pourrait bousculer la hiérarchie des ailiers pour gagner sa place de titulaire pour la Coupe du monde.