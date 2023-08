Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre ce match de préparation à la Coupe du monde entre l'Angleterre et le pays de Galles. Une sorte de revanche entre les deux nations alors que les Anglais s'étaient inclinés contre les Gallois la semaine dernière (20-9).

Nouvelle rencontre entre les nations "végétales". D'un côté le XV de la Rose, de l'autre celui du Poireau. Les hommes de Warren Gatland tenteront de rééditer la performance, eux qui s'étaient imposés au Principality Stadium la semaine dernière (20-9). Accompagnée de leur capitaine Jac Morgan, c'est une équipe remaniée et peu expérimentée qui se présente à Twickenham ce samedi. Onze joueurs dans le groupe gallois auront moins de dix sélections. De l'autre côté, Steve Borthwick n'a pas apprécié la dernière défaite et a donc rappelé ses cadres. Itoje, Lawes, Vunipola ou encore Farrell font leur retour dans le XV de départ. Une répétition supplémentaire avant d'affronter l'Irlande et de terminer la préparation contre les Fidji.