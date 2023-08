Clermont disputera son deuxième et dernier match de préparation ce vendredi (20 heures) face à Oyonnax. Sur la pelouse d’Issoire (Puy-de-Dôme), l’ASM ne compte pas dévoiler toutes ses cartes avant la 1ère journée face à ces mêmes Oyomen.

La pluie n’a pas freiné la Yellow Army. Ce jeudi, plus de 500 supporters jaune et bleu se sont alignés derrière l’en-but du terrain d’entraînement de l’ASM. À dix jours de la reprise du Top 14, les Jaunards sont dans la phase finale de leur préparation. Après avoir renversé Nevers (38-21) la semaine dernière, les hommes de Christophe Urios affronteront Oyonnax ce vendredi pour un dernier galop d’essai avant les choses sérieuses. Hasard du calendrier, les deux équipes se retrouveront dès le 19 août, sur la pelouse de Charles-Mathon.

Pour Christophe Urios, ce premier affrontement "amical" à Issoire (Puy-de-Dôme) est à la fois l’occasion de lâcher les chevaux, tout en masquant les stratégies les plus létales. "Ce sera un poker menteur, mais finalement on s’est dit qu’on allait aborder ce match comme si on jouait une équipe différente. On a réduit le groupe, contrairement à Nevers, une équipe attaquera et je ferai du coaching. Il n’y aura pas deux équipes par mi-temps. Je connais suffisamment Joe El Abd pour savoir comment ils vont jouer et inversement".

Discipline et efficacité en axes de progression

Cette rencontre face au promu oyonnaxien devra surtout servir à gommer les imperfections du premier match contre l’USON. Grandement chahutés durant les vingt premières minutes de la partie, les coéquipiers de Lucas Dessaigne ont ensuite rectifié le tir. Ce rendez-vous en terre issoirienne est donc un premier point de passage pour Clermont. "Le match amical d’Issoire est un rituel depuis une quinzaine d’années pour l’ASM. C’est le moment où on retrouve notre public et qu’on lance véritablement notre saison. Contrairement à Nevers on doit absolument faire une bonne entame pour nous lancer dans le match et gagner en constance pour être régulier toute la partie. Il ne faut pas se louper car une défaite là-bas sera vraiment un échec pour nous, même si ce n’est qu’un match de préparation" explique le troisième ligne auvergnat.

Lucas Dessaigne connaît l’importance de ce rendez-vous pour l’ASM. Icon Sport - Icon Sport

Deuxième capitanat pour Simone… avant de l’être toute la saison ?

Un constat partagé par le manager clermontois qui a largement regretté plusieurs ballons égarés près de la zone de marque, un problème déjà visible la saison dernière. Irae Simone notait également une discipline à retrouver face à Oyonnax. "Contre Nevers on a été beaucoup trop pénalisé et on leur a laissé des opportunités faciles de pénaltouches ou de tir au but. On devra être meilleur sur ce point, d’autant qu’ils ont une équipe très dense et très physique".

Déjà capitaine la semaine passée, le centre aux cheveux rose portera à nouveau le brassard à Issoire. L’Australien suit des cours intensifs de français pour mieux communiquer et voit ce gain de leadership comme une belle opportunité. "C’est une fierté pour moi et ma famille. Cela demande beaucoup de travail et de sacrifices pour l’équipe mais je suis très excité par cela. Mais je reste le même, surtout que le groupe a gagné en leadership cette saison".

Peceli Yato a tourné le dos à sa sélection en début de semaine, comme l'a confirmé le sélectionneur Simon Raiwalui.



Les infos > https://t.co/2O4pILwcI0 pic.twitter.com/3d8wQP8jAd — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) July 22, 2023

Christophe Urios annoncera dans les prochains jours qui sera le capitaine pour la saison à venir et assure que le match face à Oyonnax n’aura pas d’incidence sur son choix. "Ce serait quand même un peu con de valider mon capitaine sur le dernier match de préparation. Cela voudrait dire que je n’ai pas vraiment d’estime et de confiance pour ce joueur. Je sais qui sera mon capitaine depuis l’année dernière. Il fallait juste articuler autour de lui" conclut l’entraîneur clermontois.