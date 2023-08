Le Stade français a annoncé ce mardi la signature du demi de mêlée Rory Kockott (37 ans, 11 sélections) en tant que joker Coupe du monde. L'ancien joueur de Castres avait quitté le CO et semblait pourtant avoir pris sa retraite. Il compensera les absences de Brad Weber et Hugo Zabalza.

Pour une surprise, c'est une surprise ! Alors qu'il semblait que l'avenir de Rory Kockott s'écrive loin de la France, le destin en a voulu autrement. L'ancien castrais s'est engagé en faveur du Stade français, a annoncé le club de la capitale ce mardi. C'est bien en qualité de joueur qu'il arrive sur Paris, puisque l'ancien international français a signé un contrat de joker Coupe du monde. Il dépannera donc au poste de demi de mêlée en début de championnat et restera à la disposition du club jusqu'au 19 novembre. Sa signature compense les absences programmées de Brad Weber (retenu avec la Nouvelle-Zélande jusqu'à la fin du mondial) et d'Hugo Zabalza, (blessé).

Légende de Castres

Dans un communiqué, l'entraîneur de la défense du Stade français Paul Gustard justifiait : "Une de nos recrues au poste, Brad Weber, nous rejoindra seulement après la fin de la Coupe du Monde en raison de son contrat qui le lie à la Fédération Néo-Zélandaise. Aussi et malheureusement, en cette pré-saison, nous avons enregistré la blessure temporaire d’une de nos autres recrues, Hugo Zabalza (entre 4 et 6 semaines selon le service médical, NDLR). À ce poste, nous avons identifié un besoin de nous renforcer car seuls Jules Gimbert et Thibault Motassi (18 ans, CDF) sont disponibles aujourd’hui et en cas de soucis il nous fallait une couverture pour nos trois premiers matchs (un déplacement à Perpignan suivi des réceptions d'Oyonnax et Montpellier, NDLR). Rory était disponible, compétitif et il souhaitait relever le défi. Nous sommes très contents de sa venue."

Légende à Castres, Kockott a passé douze saisons au sein du club tarnais, remportant deux Boucliers de Brennus (2023 et 2018). Lors de la saison 2022/23, il avait intégré le staff du CO, tout en aidant le club sportivement en raison des blessures de Jérémy Fernandez et Santiago Arata. Le Sud-Africain d'origine avait donc disputé trois matchs de Champions Cup et une rencontre de Top 14. Son départ de Castres acté, il semblait que son futur s'écrive en Afrique du Sud avant cette annonce du Stade français. À l'instar de Morgan Parra l'an dernier, il tentera d'amener de l'expérience à un groupe qui a vu son staff évoluer cette saison. Pour rappel, Laurent Labit et Karim Ghezal rejoindront Paris après la Coupe du monde 2023.