International - Kotaro Matsushima titulaire, Botitu et Waisea au centre… Les compos de Japon-Fidji

Here’s your Brave Blossoms team to take on Fiji this Saturday! \ud83c\udf38



\ud83c\uddef\ud83c\uddf5 Japan v Fiji \ud83c\uddeb\ud83c\uddef

\ud83d\udcc5 Saturday, 5 August 19:15

\ud83c\udfdf\ufe0f Prince Chichibu Rugby Stadium



\ud83d\udcfa Broadcasting on

19:00 NTV

18:30 JSports 3



\ud83d\udcf1Streaming on

19:00 Hulu

18:30 JSports On Demand #GoWithTheBrave | #JPNvFIJ pic.twitter.com/SAh7BMoeK7