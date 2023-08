Alors que Stuart Hogg a pris sa retraite il y a quelques semaines, le XV du chardon a perdu bien plus qu'un cadre. L'équipe d'Écosse a-t-elle les moyens et les ressources nécessaires pour faire oublier son absence ?

Victorieux, dans la douleur, face à l'Italie samedi 29 juillet, les Écossais ne se sont pas rassurés avant de recevoir la France à Murrayfield ce week-end. D'autant plus que les hommes de Gregor Townsend se lancent à l'assaut de la Coupe du monde sans leur joueur phare Stuart Hogg, qui a annoncé sa retraite le 9 juillet dernier.

En plus de perdre un arrière de classe mondiale, l'Écosse perd un leader incontesté. Capitaine des siens pendant près de trois saisons, Stuart Hogg a porté 100 fois le maillot de son équipe nationale.

Jamie Ritchie, un leader bien entouré

Depuis que Stuart Hogg ne porte plus le brassard, c'est à lui que revient ce rôle. À 26 ans, Jamie Ritchie assume pleinement son nouveau statut de capitaine. Avec ses 42 sélections au compteur, il a rapidement su s'imposer comme un cadre de l'équipe.

Tout comme lui, plusieurs autres joueurs ont la qualité pour mener cette équipe écossaise et font partie des joueurs importants de l'effectif. Chez les avants, on retrouve notamment les frères Johny et Ritchie Gray qui comptabilisent à eux deux 119 sélections, ou encore le troisième ligne aile Hamish Watson.

Lors du match face à l'Italie, c'est le centre Chris Harris (33 ans, 44 sélections) qui portait le brassard de capitaine. À la charnière, Ali Price et Finn Russel devraient, eux aussi, prendre le lead de l'équipe.

Sur l'aile de l'attaque, Duhan Van der Merwe réalise également de très belles performances avec la sélection écossaise. En 28 matchs, le joueur d'Edimbourg a inscrit au total 17 essais. Il fera, lui aussi, partie des joueurs importants qui mèneront les troupes écossaises à la Coupe du monde.

Ollie Smith, digne héritier de Stuart Hogg ?

Il a 22 ans et ne compte que quatre petites sélections avec le XV du chardon pour un essai. Pourtant, Ollie Smith devrait avoir la lourde tâche de succéder à Stuart Hogg pour assurer le rôle d'arrière à la Coupe du monde.

Ollie Smith après avoir inscrit un doublé face a La Rochelle en Champions Cup. Icon Sport

Auteur d'une excellente saison avec Glasgow, il présente un profil rapide avec des appuies de feu. Ollie Smith, qui devait peu jouer pour le mondial, se retrouve finalement en pôle pour être titulaire, bien que Darcy Graham et Adam Hastings puissent également couvrir ce poste.

Pour rappel, l'Ecosse a écopé du groupe de la mort à la Coupe du monde avec l'Irlande, l'Afrique du Sud, le Tonga et la Roumanie.