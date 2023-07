L'arrière des Chiefs d'Exeter et numéro 15 emblématique du XV de l'Écosse, Stuart Hogg (31 ans), annonce prendre sa retraite internationale avec effet immédiat. Il ne disputera donc pas la Coupe du monde en France, en raison d'un physique qu'il ne juge pas optimal.

Séisme en Ecosse ! L'arrière du XV du Chardon Stuart Hogg a décidé de ne pas participer à la Coupe du monde. Il l'a annoncé sur les réseaux sociaux ce dimanche. Le joueur des Chiefs d'Exeter n'est âgé que de 30 ans. Il met en cause son corps : "Je me suis battu avec tout ce que j'avais pour faire la Coupe du monde, mais cette fois, mon corps n'a pas été capable de faire les choses que je voulais et dont j'avais besoin. Nous savions que ce jour finirait par arriver mais je n'aurais jamais pensé que ce serait aussi tôt." C'est avec ces mots que l'emblématique arrière du XV du Chardon (100 sélections sous le maillot bleu sombre) annonce qu'il renonce à la Coupe du monde en France (8 septembre - 28 octobre) et, dans le même temps, prend sa retraite avec effet immédiat.

A wonderful Scotland career comes to a close.



Read more \u27a1 https://t.co/qsuobXpGzT pic.twitter.com/SBpnkk01s1 — Scottish Rugby (@Scotlandteam) July 9, 2023

Une retraite déjà annoncée

Son absence pour le Mondial signifie donc que Staurt Hogg sur un terrain de rugby est une image qui appartient au passé. Fin mars, il avait annoncé la Coupe du monde 2023 serait "le dernier chapitre" de sa carrière. Là aussi, son choix est motivé, selon ses dires, par un physique défaillant. "Je ne pense pas que mon corps puisse répondre aux exigences que je me suis fixées pendant encore longtemps et j'ai toujours voulu terminer au sommet de mon art."