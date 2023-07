Pour leur premier test-match de préparation à la Coupe du monde, l'Écosse s'est imposé face à l'Italie, au Murrayfiled Stadium ce samedi. Sur le score de 25 à 13, les Écossais signent leur première victoire notamment grâce à un doublé de leur ailier, Darcy Graham.

Premier match de préparation et première victoire pour les hommes de Grégor Townsend face à l'Italie (25-13). Et c'est Darcy Graham qui est le premier à aplatir dans l'en-but adverse, à la treizième minute de jeu. Après une longue période offensive infructueuse de la part des Italiens, leur buteur Tommaso Allan prend finalement les points. À la pause, il trouve de nouveau la cible et permet à l'Italie de passer devant au score 5 à 6.

Graham voit double

Au retour des vestiaires, l'Italie manque de confirmer la tendance et multiplie les fautes de mains. Une certaine indiscipline pénalisée par Ben Healy à la 48e minute (8-6). Sur une touche à cinq mètres de la ligne, bien trouvé par le buteur écossais, Graham se propose et use de sa vitesse pour s'offrir un doublé.

À l'heure de jeu, Monty Ioane inscrit le premier essai italien de la rencontre; Les Azzurri reviennent au score, 13 à 18. Mais Bayliss vient éteindre tous les espoirs en inscrivant un dernier essai sur la sirène. Ben Healy transforme et l'Écosse s'impose 25 à 13. Ils retrouveront le XV de France le 5 août prochain dans ce même stade de Murrayfield, pour leur deuxième match de préparation.