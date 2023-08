Louis Bielle-Biarrey devrait connaître sa première sélection avec les Bleus ce samedi face à l'Ecosse. En ce début de semaine il s'est en tout cas entraîné avec le numéro 14 non loin d'Emilien Gailleton. Le jeune Bordelais revient sur ses ambitions avec le XV de France.

On vous sent très à l’aise sur le terrain, à l’aube du match face à l’Ecosse. Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

J’ai envie de montrer mon maximum et de n’avoir aucun regret. Je veux me donner à fond parce que la pire chose qui pourrait m’arriver c’est de ne pas tenter et avoir des regrets à la fin de la préparation. On verra bien à la fin.

Y a-t-il une part de frustration de ne pas avoir pu jouer la Coupe du monde avec les moins de 20 ans ?

Pour commencer j'étais très content pour eux. Ça fait toujours un pincement au cœur mais j'ai la chance de préparer une Coupe du monde avec le XV de France qui pourrait être l'un des plus beaux moments de ma carrière. Disons que j'ai eu un pincement au cœur mais que je suis vite passé à autre chose.

La liste des 33 joueurs retenus pour le Mondial approche. Est-ce une chose à laquelle vous pensez au quotidien ?

J'y pense forcément mais je sais que cela ne dépendra que de moi. Je me concentre sur ce que je dois faire sur le terrain, c'est la seule chose qui compte.

Le match face à l'Ecosse occupe-t-il déjà les conversations ?

On a envie d'y être comme tous les matchs de cette préparation. Pour ma part j'attends la composition et j'espère y être.

Comment vivez-vous cette ascension plutôt rapide ?

Je me sens bien. Je sais que tout va très vite mais je ne réalise pas totalement. C’est vrai que cela fait deux, trois ans que tout va très vite pour moi donc je suis un peu habitué à ce genre de moments. J’essaie d'être le plus simple possible et de ne pas trop me poser de questions.

Ce samedi, vous pourriez franchir un cap avec les Bleus avec en prime une première sélection au côté d'Emilien Gailleton. Que ressentez-vous ?

On se connaît depuis un bon bout de temps. On a l'habitude d'être ensemble. On parle beaucoup et on s'aide que ce soit sur le terrain ou en dehors des terrains. Si je fais ma première avec Emilien, ça serait un moment sympa. Une première sélection, c'est un sentiment spécial. C'est beaucoup de fierté. Ce n’est pas encore fait mais rien que d'y penser ça fait du bien. Faire partie de la liste des 42, cela montre que l'on a jamais été aussi proche donc ça donne envie de passer à l'étape de la sélection.