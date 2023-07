Anthony Jelonch poursuit sa préparation et sa remise en forme à Capbreton dans l'optique de participer à la prochaine Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre). Un objectif qui semble de plus en plus crédible à mesure que l'échéance approche.

Et si, finalement, la présence d'Anthony Jelonch dans le groupe final des 33 était tout sauf une surprise ? Depuis sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche contre l'Écosse le 26 février dans le Tournoi des 6 Nations, le troisième ligne s'est engagé dans une course contre la montre pour participer à son rêve, celui de disputer la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre). Si dans un premier temps, cette perspective semblait saugrenue, force est de constater que toutes les dernières déclarations - du joueur comme du staff du XV de France - sont (très) positives, et, vont, toutes dans le sens d'un retour précoce.

La dernière en date ? William Servat, le co-entraîneur en charge de la conquête du XV de France. En donnant des nouvelles du troisième ligne, l'ancien talonneur de l'équipe de France s'est montré rassurant, et même un peu plus que ça : "On l'a régulièrement au téléphone, on sait exactement où il en est. Il a retouché ses seuils max de vitesse. Une personne travaille avec lui à Capbreton, qui est un ancien joueur de première ligne et qui tient le bouclier. A priori, il souffre un peu (sourire). C'est peut-être bon signe pour nous."

"Il a un peu changé physiquement"

L'entraîneur de l'équipe de France a même confié que cette période de convalescence pouvait être bénéfique pour le joueur : "Je suis passé par des blessures et je sais qu'un joueur du calibre d’Anthony Jelonch n’a pas toujours le temps de se préparer, de se développer dans sa carrière. Et c’est souvent sur une période de blessure qu’il peut le faire, en dehors des compétitions. Il a un peu changé physiquement. Et, quand on connaît son caractère et son abnégation, on s’attend à de belles choses. Même s’il faut aussi laisser le temps à la nature. On verra ce qu’il en sera, les choses peuvent aller très vite."

La prochaine liste de 42 sera communiquée après le premier match amical des Bleus face à l'Écosse le 5 août. Anthony Jelonch en sera-t-il ? Comme nous l'avait confié le joueur il y a quelques semaines, son travail à Capbreton se terminera fin juillet : "J’ai bien récupéré sur le genou et sur l’ischio, j’ai repris la course, expliquait-il dans un entretien exclusif. Je vais partir la semaine prochaine au Cers de Capbreton pour tout juillet et on en saura davantage à la fin du mois. Certes, je suis en avance là mais je ne le serai peut-être pas dans un mois. Disons que je suis, pour l’instant, dans les objectifs que je m’étais fixés."

La liste définitive des 33 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde sera annoncée par Fabien Galthié le 21 août aux 13 heures de TF1. Le troisième ligne du Stade toulousain pourrait y faire son apparition, avant d'avoir sa chance pour le dernier match de préparation contre l'Australie. "Il faut maintenant attendre le feu vert de son chirurgien, c'est lui qui décidera s'il est apte pour nous rejoindre, et à quel moment cela sera possible", confiait à Monaco Bruno Boussagol, le manager santé du XV de France. "Avoir la Coupe du monde en tête aide à se lever tous les matins, c’est évident. Mais, même s’il n’y avait pas eu cet événement, je me serais fixé d’autres objectifs et j’aurais aimé revenir vite pour aider mon club. Mon ambition, c’est de retrouver les terrains. Voilà pourquoi, chaque matin, j’ai envie d’aller bosser, me soigner, me rééduquer". Anthony Jelonch a toujours été optimiste concernant l'évolution de sa blessure. À un peu plus d'un mois du lancement du Mondial, le joueur semble n'avoir jamais été aussi proche d'un retour aux affaires.