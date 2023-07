Le président de World Rugby Bill Beaumont a répondu aux critiques contre le tirage au sort précoce de la Coupe du monde 2023 en France. Il a affirmé que le tirage pour Australie 2027 se fera plus rapproché de la compétiiton.

Pour connaître les poules de la Coupe du monde 2027, qui aura lieu en Australie, il faudra patienter un peu plus que pour l'édition en France. En effet, le président de World Rugby (fédération internationale chargée du développement du rugby mondial) Bill Beaumont a déclaré vouloir retarder un maximum le tirage au sort de la prochaine compétition mondiale.

Au micro de The Breakdown, il a expliqué la volonté de World Rugby : "Ce que nous allons faire, c'est essayer d'avoir le tirage au sort de la phase de poule le plus tard possible afin que il y ait plus de cohérence autour de l'équilibre dans une poule. [...] Cependant, il y aura toujours une poule plus difficile que les autres. [...] Quand nous irons en Australie, nous verrons dans quel délai nous pouvons faire le tirage au sort de la poule."

La dynamique n'est pas prise en compte

Le message envoyé fait office de réponse aux nombreuses critiques émises par bon nombre d'acteurs du rugby ainsi que de supporters. La raison ? Un tirage effectué beaucoup trop tôt et des poules qui ne sont pas vraiment en adéquation avec la forme des équipes. Les quatre meilleures équipes du monde, à savoir, la France, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et l'Afrique du Sud s'affronteront toutes en quart de finale, ce qui aurait pu être évitable si le tirage au sort avait été effectué plus tardivement.

Effectivement, l'Irlande et la France, placées chapeau 2 au moment du tirage au sort (novembre 2020), auraient pu être chapeau 1 avec les All Blacks et les Springboks. Les deux nations européennes sont dans 4 premières places au classement World Rugby depuis le printemps 2022. Un choix qui se fait si tôt que la dynamique des équipes, trois ans plus tard, n'est plus du tout la même. À l'image du pays de Galles, en grande crise, qui faisait partie des équipes du chapeau 1 lors du tirage au sort en 2020 et qui n'a plus vraiment le statut pour être chapeau 1.