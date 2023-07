Coupe du Monde de Rugby : pubs, bars, cocktails, nos adresses à Paris pour boire un verre pendant le Mondial

La Coupe du Monde de Rugby 2023 est l'événement sportif de l'année, et si vous êtes à Paris, vous recherchez peut-être les meilleurs endroits pour boire un verre et profiter de cette effervescence. Voici quelques recommandations pour passer de bons moments.

Bedford Arms

Ouvert tous les jours à partir de 22 h 00

17 Rue Princesse, 75006 Paris

Le Bedford est l’un des derniers endroits où se perpétue la mémoire du Saint-Germain des Près de l’après-guerre : celui de Cocteau, Sarthe, Boris Vian, Antoine Blondin, Yves Montant. Créé dans les années 50 par Jean Castel, le Bedford a traversé les époques et préserver son atmosphère unique. C’est un vrai pub anglais avec moquette écossaise, portrait de la Reine Victoria affiché aux murs, bière coulant à flots pour une ambiance « so britsih ». Et lorsqu’à 2 heures du matin la plupart des bars ferment leur porte, le Bedford, fief des joueurs du Puc à la fin des années 90, restent ouvert jusqu’au petit matin.

No Scrum, No Win

Ouvert tous les jours de 11 heures à 2 heures

21 rue Godot de Mauroy, 75 009 Paris. Tél. : 01 71 60 32 64

Posé entre la Madeleine et l’Opéra Garnier, soit en plein cœur de Paris, le No Scrum No Win est une pure merveille et s’impose, au fil des ans, comme le rendez-vous incontournable des amateurs de rugby. A des prix abordables, vous pourrez donc manger et boire jusqu’à 2 heures du matin, le plus souvent accompagné dans ces agapes par les rugbyphiles les plus fervents que compte la capitale.

Le Highlander

Tous les jours de 15h00 à 5 h 00.

8 Rue de Nevers, 75006 Paris. Tel : 06 07 55 46 85

A quelques minutes à pied du quartier Saint-Michel, le Highlander vous accueil dans un bar feutré et boisé. La décoration est inspirée d’un ancien pub écossais. L’établissement offre un large choix de whiskys et bières écossaises à la pression. Le tout pour un prix raisonnable et une atmosphère intimiste. Le lieu idéal où regarder vos matchs. Surtout ceux du XV du Chardon…

L’Alegria

Ouvert du jeudi au Samedi de 22 heures à 5 heures, le dimanche de 22 heures à 3 heures.

17 rue Guisarde, 75006 Paris. Tel : 01 43 29 40 90

C’est le petit frère du « Pousse au crime », la porte d’à côté où l’on vient boire quelques verres pour s’échauffer avant de chanter et danser jusqu’au bout de la nuit. Ici, l’on s’imprègne de l’univers rugby, on y est totalement immergé. Les murs y sont même repeints des meilleurs articles du Midi Olympique.

The French Flair

Service : lundi à jeudi 17h – 2 heures, Vendredi 17h – 5h, Samedi 14 heures – 5h, Dimanche 14 heures – 2 heures

75 Bis Boulevard de Clichy, 75009 Paris. Tel : 01 77 12 62 85

C’est sans aucun doute un spot idéal pour tous les fans de rugby car vous pourrez y visionner les matchs dans une ambiance conviviale et sportive grâce aux nombreux écrans dont dispose le bar !

Eden Park pub

Service : ouvert du mardi au samedi de 17h00 à 2 h 00

10 Rue Princesse, 75006 Paris. Tel : 01 43 26 02 96

Localisé dans le très animé quartier d’Odéon, au cœur du triangle de la soif, L’Eden Park Pub fait référence au temple néo-zélandais du rugby. Avec son ambiance chaleureuse, vous vous sentirez comme à la maison. Ici, les bières sont de qualités, et les recettes de cocktails sont maison. Pour le petit plus, les barmen pourront vous faire découvrir les apéritifs oubliés comme la Suze, le Lillet ou le Ricard qui sont leur véritable passion ! Et on le sait tous, il est fortement recommandé de boire le ventre plein : vous pourrez donc vous délecter de planches de saucisson ou de rillettes de viande (canard, poulet) et de poisson.