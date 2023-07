La séléction fidjienne s'avance vers la Coupe du monde 2023 avec une des lignes de trois-quarts les plus impressionnantes du monde. Les Tuisova, Radradra, Nayacalevu, Wainiqolo, Maqala, Botitu et autres devront se dispatcher sur plusieurs postes pour ne pas se marcher sur les pieds.

Imaginez être le sélectionneur d'un archipel de 18 274 km² et être obligé de placer Semi Radradra, un des meilleurs centres du monde, sur le banc. C'est ce que vit actuellement Simon Raiwalui, à la tête des Fidji depuis février 2023. L'ancien deuxième ligne a récemment laissé bouche bée quelques observateurs lorsqu'il a annoncé l'équipe des Flying Fijian qui ont affronté ce samedi matin le Tonga, en match de préparation à la Coupe du monde. Une équipe dans laquelle Semi Radradra n'est pas titulaire. Certains diront que c'est un choix logique, puisque cet affrontement Pacifique entre deux équipes du Pacifique n'est pas d'une grande importance, et qu'il faudrait donc préserver le futur joueur de Lyon. Mais remarquez que le XV fidjien aligné pour ce match est loin d'être ridicule.

Des joueurs polyvalents

Il témoigne même de l'abondance des talents de cette sélection, particulièrement dans la ligne de trois-quarts. Typiquement, Radradra est en fait barré au centre par les présences du monstre Josua Tuisova, qui a réalisé une saison exceptionnelle du côté de Lyon, et du surdoué Waisea Nayacalevu, le capitaine de cette équipe. Sans oublier que Kalaveti Ravouvou est une munition de poids. La solution serait alors de décaler Radradra à l'aile, comme cela a été le cas lors de la Coupe 2019. Mais là encore, les talents sont nombreux avec notamment le supersonique Jiuta Wainiqolo, un des meilleurs franchisseurs du Top 14 la saison passée. Il y a aussi le surpuissant Vinaya Habosi, qui a montré l'étendue de son talent avec le Racing 92 et Selestino Ravutaumada, indispensable sur l'aile des Fijian Drua.

En bref, la concurrence est rude et le statut d'utility back de Radradra pourrait l'empêcher d'intégrer directement le XV de départ. Des joueurs capables de couvrir plusieurs postes derrière, les Fidjiens en ont d'autres. Habitué à jouer au centre avec Bayonne, Sireli Maqala devrait davantage migrer vers l'arrière sous le maillot blanc et noir. Parce que si les gars du Pacifique sont sur-armés au centre et aux ailes, le problème réside aux postes d'arrière et de demi d'ouverture. Maqala, titulaire face au Tonga ce samedi, pourrait donc partager le numéro 15 avec Ilaisa Droasese. Ce dernier a évolué au poste 12 fois avec les Fijian Dura cette saison.

Top 14 - Sireli Maqala (Bayonne) Icon Sport - Icon Sport

Du côté de l'ouvreur, le Castrais Vilimoni Botitu a déjà été testé au poste en novembre dernier face au pays de Galles. Un essai concluant mais c'est Titu Tela qui avait ensuite été utilisé contre l'Irlande. L'ancien du Racing 92 Ben Volavola est aussi dans le groupe et Caleb Muntz (23 ans) a connu sa première titularisation contre le Tonga ce samedi. Quoi qu'il en soit, la ligne de trois-quarts fidjienne regorge de talents, ce qui en fait une des plus impressionnantes de ce mondial sur le papier. Mais le problème reste toujours le même : le déséquilibre avec un pack moins réputé.

Un pack qui pose question

La conquête a longtemps été le talon d'Achille des Fidjiens, qui comptent cette année plusieurs joueurs sérieux, mais qui ne sont pas au niveau de nombreuses nations internationales. Peni Ravai, titulaire face au Tonga est un joueur de grande qualité, mais qui avait été interdit de jouer en France à cause d'une blessure aux cervicales. De l'autre côté, Mesake Doge n'a joué que quatre matchs de Super Rugby cette saison et son remplaçant, Luke Tagi, évoluait en Pro D2 jusqu'à juin. Les valeurs sûres de cette sélection dans le pack restent tout de même le deuxième ligne Temo Mayanavanua et les troisième ligne Levani Botia et Peceli Yato.

Super Rugby - Peni Ravai (Reds) Icon Sport - Icon Sport

Dans la poule C de la Coupe du monde avec le pays de Galles, l'Australie, la Géorgie et le Portugal, les Fidjiens auront clairement leur mot à dire. Encore plus lorsqu'on voit la forme actuelle des Wallabies et des Gallois. La ligne de trois-quarts fidjienne est alors très attendue lors de ce mondial.