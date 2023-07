Dans la cité bressane, le stade Marcel-Verchère héberge des matchs de rugby depuis plusieurs générations et des rencontres de football depuis quelques années. Avec la descente sportive du club de foot en N2, le rugby pensait à nouveau se retrouver seul dans cette arène, ce ne sera pas le cas.

Bourg-en-Bresse cultive une particularité – partagée avec Grenoble – de faire jouer deux clubs de disciplines différentes dans le même stade. Ainsi, depuis 2015, l’US Bressane – historique pensionnaire du stade - alterne ses matchs avec le club de football du FBBP 01 (Club de Bourg-en-Bresse-Péronnas) dans le stade Verchère. En semaine, le rugby reste sur le même site, où est juxtaposé son centre d’entraînement, tandis que le foot se prépare à Péronnas, dans son ancien stade.

Huit saisons de partage de stade

En 2015, le club de foot a le vent en poupe avec une accession en Ligue 2 et Bourg-en-Bresse agglomération voit la mutualisation du stade Verchère comme une solution à moindre coût pour que l’équipe de foot puisse jouer sur le bassin burgien dans un stade homologué pour ce niveau. Un investissement est d’abord fait avec une pelouse hybride. Après des remous au démarrage et quelques réunions de médiation, les deux clubs voient au fil du temps un intérêt à mutualiser : le stade se modernise plus vite. S’en suivent en effet des travaux sur deux tribunes (agrandissement, rénovation, rapprochement du terrain) la création d’une grande loge pouvant accueillir jusqu’à 180 personnes (inaugurée en janvier 2020) et de nouveaux vestiaires en dur. En un peu plus de 5 ans entre 2015 et 2020, le stade a été modernisé de manière impressionnante, boosté d’abord par la montée du FBBP 01 en Ligue 2 puis ensuite par les passages de l’USB en Pro D2. Sur cette période, l’investissement des collectivités a dépassé les 10 millions d’euros.

Les élus reconnaissent aisément que le fait que deux entités sportives différentes profitent de ce stade a accéléré la rénovation et l’évolution du stade.

Au quotidien, les clubs doivent bien sûr faire des concessions. Après chaque match, ils ne peuvent pas laisser le stade dans la configuration adaptée à leur club. Et parfois dans un timing très rapide. Bon gré, mal gré, les clubs le font depuis huit saisons. Sur le plan de l’affluence, l’historique US Bressane a un contingent de supporters plus élevé (plus de 4400 de moyenne la saison passée, autour de 1400 pour le FBBP 01). Et reste à niveau de compétition égale, prioritaire sur l’accès au stade.

Des intérêts divergents

La saison passée, les deux entités évoluaient dans la troisième division de leur discipline. Le FBBP 01 est descendu sportivement à l’issue de la saison en National 2, frôlant aussi une relégation administrative en National 3. Le club a été finalement repris par des anciens dirigeants, avec un retour à la présidence de Gilles Garnier qui était à la tête du club… au moment de l’entrée du FBBP 01 à Verchère. Avec cette descente, l’agglomération a fortement conseillé au club de foot de retourner jouer à Péronnas, pour éviter d’avoir à supporter les coûts de location du stade Verchère.

En parallèle, l’US Bressane a aussi changé de tête. Dominique Louis (PDG d’ASSYSTEM, groupe international d’ingénierie) est devenu actionnaire majoritaire et président du club de rugby. Aux manettes du club depuis fin juin de manière officielle, il a rapidement établi que l’USB devait développer certains domaines pour gagner en pérennité sur l’avenir (en hausse, le budget pour cette saison sera de 5 millions d’euros), l’investissement du nouvel actionnaire ayant en partie servi à boucler l’exercice précédent, déficitaire. Cela concerne notamment l’offre qui peut être faite aux sponsors. A ce titre, Dominique Louis imaginait - dans une conférence de presse en milieu de semaine - pouvoir plus se servir du stade Verchère hors match, afin de développer des activités annexes.

Or, quelques heures auparavant, le président du club de football Gilles Garnier affichait sa volonté de rester à Verchère. Notamment afin de pouvoir continuer d’accueillir ses partenaires (le dirigeant en comptabilise 400 quand le stade de Péronnas peut en recevoir seulement 80) ou encore d’éviter de jouer sur un synthétique à Péronnas.

Foot et rugby joueront toujours à Verchère

Si l’agglomération avait incité le FBBP 01 à un retour à Péronnas pour des questions financières, elle a tranché et validé le fait que le foot continuerait de jouer à Verchère cette saison. Il devrait y avoir peu de doublons puisque l’US Bressane joue le vendredi soir en Nationale 1 tandis que les matchs de foot de National 2 du FBBP 01 sont programmés le samedi à 18h. De surcroit d’ici noël, il y a un seul week-end concerné par un « doublon », avec rugby vendredi et foot samedi.

Fin de l’histoire ? Hé bien non, car l’USB grince des dents et l’a fait savoir par un communiqué publié ce jeudi : « L’USBPA Rugby prend acte de la décision de Grand Bourg Agglomération, propriétaire du stade Marcel Verchère, d’accepter que le FBBP 01 utilise cette enceinte sportive pour la saison 2023/2024 de Nationale 2. Cette décision complexifie le projet de pérennisation de l’Union Sportive Bressane Pays de l’Ain ainsi que l’investissement financier nécessaire ». Le club de football a répondu à son tour vendredi par un communiqué de son président Gilles Garnier expliquant point par point sa volonté de continuer de jouer à Verchère et concluant par « Je ne pense pas que le choix de Verchère soit un caprice mais une nécessité pour notre équipe 1 » tentant de désamorcer un peu la situation en concluant : « Vive le Sport… Vive tous les sports à Bourg-en-Bresse ». La cohabitation s’annonce en tout cas « sportive » cette saison.