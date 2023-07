Coupe du Monde de Rugby : Découvrez l’histoire du Vélodrome, le stade “emblématique” de Marseille

Le Stade de Marseille également connu sous le nom de Stade Vélodrome est prêt à accueillir les rencontres les plus palpitantes de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Situé au cœur de la ville, ce stade mythique offre une atmosphère envoûtante et une expérience incomparable pour les amateurs de rugby du monde entier. Découvrez son histoire.

Monument emblématique de Marseille et antre de l’OM, l’équipe de football adorée dans cette ville et la plus populaire de France, cette enceinte date de 1937. Elle était à l’origine - comme son nom l’indique - un vélodrome. Mais la piste a peu à peu disparu, notamment lors des travaux menés en prévision de l’Euro de football qui se déroula en France en 1984. Ce stade fut également agrandi avant la fameuse Coupe du monde de football en 1998, et c’est lui qui a accueilli le premier match de l’équipe de France menée par Aimé Jacquet dans la compétition contre l’Afrique du Sud, quelques semaines avant le sacre de la bande de Zinedine Zidane. Doté aujourd’hui de 67 000 places, l’Orange Vélodrome fut le théâtre de tous les grands événements sportifs nationaux, ainsi que de nombreux concerts mythiques. Habitué à recevoir des matchs de rugby, la ferveur de ses tribunes n’a aucun égal dans l’Hexagone.