Ce jeudi, quatre personnes vont être jugées par le tribunal de Bayonne pour violences en réunion avec armes. Le 6 mai dernier, un espoir du Biarritz olympique a été tabassé et poignardé en centre-ville de la cité basque. Le centre de 21 ans a notamment eu un poumon perforé et un tympan explosé.

Un drame a été évité de peu le 6 mai dernier du côté de Biarritz. Il était 5h50 dans un espoir du BO se trouvait près de la mairie de la ville, en compagnie de deux coéquipiers. Selon des faits rapportés par nos confrères de Sud Ouest, le trio aurait été pris à partie par deux hommes, puis quatre quelques secondes plud tard.

Une rixe aurait alors éclaté, et après quelques secondes, l'affaire semblait en rester là quand tous les protagonistes ont repris leur chemin. Peu de temps après, c'est une voiture remplie d'une dizaine de jeunes qui ont pris en chasse les trois rugbymen.

Poignardé dans le dos et opéré dans la foulée

Le centre de 21 ans s'est alors retrouvé esseulé et a d'abord tenté de se réfugier dans un taxi. Problème, le chauffeur a réfusé de lui ouvrir. C'est alors à l'arrière d'une Clio qu'il s'est caché.

Il a malheureusement pour lui été retrouvé et roué de coups de poing et de pieds, avant d'être poignardé dans le dos. Laissé au sol, il s'est lui-même rendu au Centre hospitalier de la Côte basque. À son arrivée, il est transféré à la clinique, avant d'être rapidement opéré. Il souffrait d'un poumon perforé et d'un tympan explosé entre autres. L'opération a duré 45 minutes au total.

Bien évidemment, le centre de 21 ans n'a plus rejoué au rugby depuis et avait été privé de la fin de saison avec son club du BO.

Quatre suspects jugés ce jeudi

C'est six jours plus tard que la victime a porté plainte, soit le 12 mai. Grâce à l'exploitation de la vidéosurveillance et plusieurs témoignages ont permis d'identifier quatre suspects. Ces derniers seront jugés ce jeudi 20 juillet par le tribunal de Bayonne.

Un homme de 22 ans a notamment reconnu avoir porté le coup de couteau en garde à vue. Il encourt sept ans de prison. "Les rugbymen aiment chercher des noises" a-t-il déclaré aux policiers basques.