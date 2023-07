Deuxième rencontre de Rugby Championship et choc annoncé entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Richie Mo'unga de retour titulaire à l'ouverture, Brodie Retallick prend place en deuxième ligne et deux changements à noter sur les ailes... Ian Foster a dévoilé son équipe.

Après leur impressionnante victoire à Mendoza face à l'Argentine le week-end dernier (41-12), les All Blacks retrouveront l'Afrique du Sud à Auckland pour un match qui s'annonce passionnant. Les Boks l'avaient eux aussi emporter lors de leur premier match, face à l'Australie et sans trembler non plus (43-12). Pour ce choc des titans, la Nouvelle-Zélande aligne du très lourd et procède à quelques changements dans son XV de départ notamment.

La composition de la Nouvelle-Zélande : 15. B.Barrett ; 14. Jordan; 13. R. Ioane ; 12. J. Barrett ; 11. Telea; 10. Mo'unga ; 9. Smith ; 7. Cane (cap.) ; 8. Savea ; 6. Frizell ; 5. S. Barrett ; 4. Retallick ; 3. Lomax ; 2. Taylor ; 1. De Groot.

Remplaçants : 16. Taukei’aho ; 17. Williams ; 18. Laulala ; 19. Vaa'i ; 20. Papali’i ; 21. Christie ; 22. Ennor ; 23. Clarke.

En première ligne, un joueur expérimenté peut en cacher un autre. En effet, Codie Taylor (32 ans ; 77 sélections) qui s'empare du numéro 2 aux dépens de Dan Coles. En deuxième ligne, le légendaire Sam Whitelock est encore trop juste pour débuter avec son compère de toujours Brodie Retallick, qui lui reprend sa place dans le XV, aux côtés de Scott Barrett. Pas de changement dans la solide troisième ligne.

Derrière, du mouvement également et la charnière en premier lieu. Alors que le poste de numéro 10 ne semble pour l'heure promis à aucun des deux, Damian McKenzie est hors groupe et Richie Mo'unga le remplace. Il sera associé à Aaron Smith. Au centre, on prend les mêmes et on recommence alors qu'aux ailes, c'est un remaniement total. Clarke est remplacé par Telea, deuxième meilleur marqueur de la saison en Super Rugby (12 essais). Sur l'autre aile, Narawa, excellent face à l'Argentine, cède sa place à Will Jordan. L'ailier-arrière des Crusaders, sujet à des migraines, prend le numéro 14.