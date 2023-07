Ce choc opposant les deux meilleures équipes du Rugby Championship fait figure de finale. Alors, c’est qui le plus fort ?

Deux équipes en pleine forme qui ont pourfendu leurs adversaires la semaine dernière, une rivalité historique, un Rugby Championship en « formule express » qui ne comprendra que trois journées et deux formations qui ont volontairement fait mis leurs cadres aux repos en vue de ce choc attendu de tous… N’en jetez plus. Cet explosif Blacks - Boks est clairement le moment que tout le monde attend. Quoi qu’il arrive la semaine prochaine, on peut vous assurer que tout le monde se fout de la dernière journée où les Néo-Zélandais se déplaceront chez les Australiens (à Melbourne) pour y remporter une énième Bledisloe Cup, ou même des Argentins qui se farciront dix heures d’avion pour aller défier les Springboks à Johannesburg. Non. Le match que tout le monde attend, c’est celui-ci : Nouvelle-Zélande contre Afrique du Sud, au Mount Smart Stadium d’Auckland. Pourquoi ? Parce qu’on a hâte de savoir qui est le plus fort, pardi !

Smith : « Les Blacks ? C’est toujours le test ultime »

Lors de la 1re journée, les deux équipes ont clairement montré qu’elles étaient un (voire deux ?) cran(s) au-dessus. Alors, tout le monde salive à l’idée de les voir s’étriper, à quelques mois d’un Mondial qui s’annonce plus spectaculaire que tous les autres. Cette même impatience était patente du côté des Sud-Africains, à commencer chez le flanker de poche Kwagga Smith, choisi par Jacques Nienaber pour pourrir la journée de l’ouvreur que choisira le sélectionneur néo-zélandais Ian Foster : "Les matchs opposant l’Afrique du Sud à la Nouvelle-Zélande sont toujours à part. Ils n’ont rien perdu de leur aura. Ils vont tout donner face à nous et seront désespérés de gagner. Affronter les All Blacks est toujours le test ultime et je suis sûr que le match de ce week-end va être épique. Les deux équipes ont été très performantes la semaine dernière et on a tous les deux envie d’en découdre." Voilà qui pose le décor.

Pour ce grand rendez-vous, le sélectionneur Jacques Nienaber avait tout préparé. Il avait envoyé en avance une douzaine de joueurs en Nouvelle-Zélande pour qu’ils soient le plus frais possible en vue du choc. Nienaber a donc profondément modifié son XV de départ, ne conservant que la première ligne Kitshoff-Mbonambi-Malherbe ainsi que le centre Am et l’arrière Le Roux. Si la présence du capitaine Etzebeth est encore incertaine (lire ci-dessous), la troisième ligne a été confiée à trois joueurs particulièrement complémentaires : Kwagga Smith et Franco Mostert sur les ailes, et Jasper Wiese en numéro 8. Pour le reste, il a composé un banc organisé en 6-2 proprement monstrueux (son fameux « bomb squad ») que tous ceux qui ont brillé la semaine dernière (Pieter-Steph Du Toit, Vermeulen, Libbok, Williams) devraient vite quitter.

Côté all blacks, on se ravit de voir que l’attaque a retrouvé des couleurs depuis l’année dernière. "Offensivement, nous avons changé pas mal de choses", confiait cette semaine le centre Rieko Ioane, qui a signé une performance majuscule à Mendoza. "Joe Schmidt et Ian Foster ont été à l’origine de ces changements mais nos leaders de jeu comme Richie Mo’unga, Damian McKenzie et Beauden Barrett ont apporté leur touche également." Cela a donné sept essais marqués aux Argentins. Mais les Boks ne seront pas aussi dupes.