Info Midol - Au terme d'une assemblée générale, l'ex-joueur du Rugby Club toulonnais, vainqueur du Brennus en 1992, s'est porté volontaire pour prendre la succession d'Alain Brenguier à la tête du club varois.

Après seize années de présidence, l'entrepreneur Alain Brenguier a décidé de "prendre du recul" pour des "raisons personnelles". Sans son homme fort, le Rugby Club Hyères-Carqueiranne-La-Crau s'est retrouvé dans le flou, et semble avoir trouvé son nouvel homme fort : Patrice Teisseire.

Un centre de formation pour Hyères-Carqueiranne-La-Crau

À 50 ans, ce Toulonnais pur souche a décidé de remettre les pieds dans le rugby. Mercredi, sauf retournement improbable au terme du comité directeur, il sera à la tête du dernier 12e de la Nationale. "On doit se retrousser les manches. Surtout, on doit jouer collectif pour que le club fonctionne et continue à progresser, a-t-il présenté à l'auditoire. On doit tirer dans le même. Je remercie Alain (Brenguier) pour la transmission." Le presque ex-dirigeant du RCHCC a assuré qu'il serait "aux côtés" de son successeur pour "l'accompagner dans les défis qui attendent le club". En plus de viser un nouveau maintien en Nationale, l'entité varoise, avec le soutien du RCT, va ouvrir prochainement son centre de formation.

Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, Jean-Pierre Giran s'est félicité de ce nouvel élan : "Il y a des cycles dans le sport, et un autre arrive au sein de notre club. On est heureux qu'Alain (Brenguier) reste pas très loin du club avec Patrice (Teisseire), qui va apporter son regard et ses idées. Je suis également ravi de voir que ce club continue à approfondir ces liens avec le RCT. Avec ce centre de formation, on sera en capacité de créer des synergies entre les identités : Toulon a besoin d'un incubateur pour ses jeunes, et le RCHCC peut participer à cette ambition. À l'avenir, les relations se doivent d'être privilégiées."