Camp de base de l'Italie pour la Coupe du monde en France (8 septembre-28 octobre), la ville de Bourgoin a mis à disposition ses équipements et notamment son stade. Pascal Papé, le directeur sportif du CSBJ Rugby, a poussé un coup de gueule sur la programmation des matchs de Nationale la saison prochaine.

Pascal Papé est en colère. L'ancien deuxième ligne international (65 sélections), directeur sportif de Bourgoin-Jallieu en Nationale, a poussé un coup de gueule contre France 2023, qui empêche selon lui à son équipe de recevoir lors de la deuxième journée de championnat, alors même que le club devra évoluer à l'extérieur pendant la Coupe du monde.

En effet, la ville de Bourgoin-Jallieu accueillera l'Italie lors du Mondial en France. Les Italiens profiteront des infrastructures et du Stade Pierre Rajon tout au long de la compétition, entraînant donc l'obligation pour le CSBJ de jouer à l'extérieur. En conférence de presse, Pascal Papé s'est montré très agacé du calendrier, qui n'a pas encore été dévoilé : "L'Italie, c'est bien, je suis très content qu'ils viennent, c'est une aubaine pour le CSBJ, pour la ville et la jeunesse berjalienne. En revanche, on a fait des doléances à la FFR et à France 2023 pour avoir au mieux les deux premières journées à domicile. La première a été validée, mais pas la deuxième. Je ne comprends pas, il n'y a aucune raison qu'elle ne le soit pas."

"France 2023 ne joue pas le jeu"

L'ancien joueur du XV de France regrette que son club, qui va devoir laisser la place à la sélection italienne et disputer quelques journées à l'extérieur, ne puisse pas bénéficier des deux premières réceptions. "Je suis content que les Italiens viennent, mais je ne suis pas convaincu, pas de la compétence, mais de la bienveillance de France 2023. Ils ne jouent pas le jeu alors que nous depuis le début, nous nous mettons en quatre avec la Ligue pour que l'Italie soit bien accueillie. Je ne sais pas où est le problème de recevoir lors de la deuxième journée. C'est bien dommage parce qu'on pose un problème là où il n'y en a pas."

La première journée de Nationale est prévue le week-end du 26-27 août. La deuxième est programmée les 2 et 3 septembre. Six autres journées de Nationale sont prévues pendant la Coupe du monde en France. L'Italie jouera un dernier match amical le 26 août face au Japon à Trevise, avant de débuter sa compétition le 9 septembre face à la Namibie à Saint-Etienne.

Le coup de gueule de @PascalPape directeur sportif du CSBJ Rugby. "On risque de sortir 5 matchs d'affilée" ... "la première journée à domicile est validée, la deuxième ne l'est pas" pic.twitter.com/yxVdZyrAwq — CSBJ Rugby (@CSBJ_Officiel) July 10, 2023

L'ancien joueur du CSBJ qui est revenu dans son club de cœur en 2021 poursuit : "La journée 1, nous savons que nous recevons, mais nous voulions aussi recevoir la journée 2, parce qu'on sait qu'après, on bascule à l'extérieur jusqu'à la journée 8. C'est un problème avec France 2023. Je sais que le maire va nous aider à faire le forcing. Je ne vois pas ce qu'il peut bloquer en sachant que les Italiens ne seront pas encore là, à part un manque de bienveillance à notre égard..."

"Je suis en relation étroite avec le team manager de l'Italie pour trouver des solutions. Ils seront bien, nous aussi, et on travaillera bien avec eux, ce qui n'est pas le cas avec France 2023. Mine de rien, on est début juillet, il y a une Coupe du monde qui arrive, et cela serait bien qu'ils nous donnent quelques informations." Le message est passé.