Ce dimanche s'est poursuivi le championnat du monde de rugby des moins de 20 ans. L'Irlande et la France ont triomphé en demi-finale et croiseront le fer pour se disputer le titre. Les Fidjis ont eux créé la surprise en faisant exploser l'Italie.

Italie 26-41 Fidji

Pour ce premier match de la journée, c'est le pilier italien Gallorini qui ouvre le score dès la deuxième minute. Mais les Fidjiens ne tardent pas, avec un essai transformé de Vocevoce et une pénalité (7 à 10). Diminués à 14 contre 15 après la sortie de Navonovono (plaquage sans ballon), ils laissent l'opportunité aux Italiens de revenir au score avec un essai sur ballon porté (12 à 10). Mais le bonheur est de courte durée. Après un essai de l'arrière Basiyalo (29e), le talonneur fidjien Tagivetaua réalise un beau turnover dans ses 22 mètres, privant la Sqadra d'un nouvel essai. Quatre petites minutes plus tard, Ravula offre un magnifique coup de pied vers son ailier Misiwini qui vient aplatir sur la ligne. À la pause, les Fidjiens mènent 24 à 12.

\ud83c\udfaf



A beautiful cross-field kick from Ravula and Sireli Masiwini does the rest for Fiji \ud83d\ude24#WorldRugbyU20s pic.twitter.com/sTJEY8AVoS — World Rugby (@WorldRugby) July 9, 2023

À l'heure de jeu, les Fidjiens mènent 27 à 19 après une pénalité de Ravula (51e) et un deuxième essai sur ballon porté des Italiens (59e). Deux minutes après leur dernier exploit, le talonneur remplaçant Gasperini offre un quatrième essai aux Italiens qui reviennent à un petit point des Fidjiens. Finalement, les Fidjiens inscrivent deux nouveaux essais (67e et 73 minutes) et créer la surprise en s'imposant 41 à 26.

Argentine 45-20 Japon

Pour cette deuxième affiche de la journée, les Japonais se sont empressés d'ouvrir le score, avec un essai du trois-quarts centre Omachi à la cinquième minute de jeu. Mais les Argentins, bien plus décisifs en attaque, ont repris le dessus de la rencontre en inscrivant quatre essais dans la première période (8e, 16e, 30e et 36e). Malgré une grosse possession, les Japonais n'ont plus vu le ballon avant le retour aux vestiaires. À la pause, les Pumitas mènent donc 24 à 7.

Mais la domination sud-américaine peine à revenir en seconde période. Malgré une attaque très bien orchestrée, la défense japonaise empêche les Argentins de parvenir au-delà des 22 mètres nippons. Omachi viendra même aplatir à la 44e minute de jeu, mais l'essai n'est finalement pas accordé. Il faudra attendre trois petites minutes et un grattage réussi pour que l'ailier japonais Oike rectifie le coup (24-14). Deux pénalités mèneront finalement les Japonais à quatre points des Argentins, qui reprennent très vite les rênes de la rencontre. Malgré un carton jaune à la 52e minute pour l'ouvreur Dicapua, Bildosola et Chiavassa trouveront l'en-but nippon à la 57e et 61e. Sanchez Valarolo offrira le dernier essai de la partie, à une minute de la fin du temps réglementaire, et permet à l'Argentine de s'imposer sur le score de 45 à 20.

Australie 46-35 Nouvelle-Zélande

Après la déculottée reçue par les Wallabies sur les terres des Springboks, une bonne nouvelle pour le rugby australien ce week-end. En... Afrique du Sud, à la Coupe du monde U20, les Australiens se sont imposés contre les Baby Blacks lors d'une très prolifique rencontre. L'Australie s'est imposée sur le score de 46-35. Tout au long du match les deux sélections se sont livrés un chassé-croisé, avant que les Australiens ne parviennent à prendre l'avantage en toute fin de rencontre avec des essais de Tim Rayan et de Teddy Wilson, dans les trois dernières minutes.

Les Néo-Zélandais avaient bien attaqué la rencontre avec un essai de Macca Springer, décalé sur son aile, dès la deuxième minute. Mais le deuxième ligne Tom Allen a pris un jaune, transformé en rouge, et les Baby Blacks ont été réduits à quatorze dès la treizième minute. À un de moins devant, les joueurs tout de noir vêtus ont subi devant, à l'image des deux essais de Max Craig, en force. L'infériorité numérique a aussi laissé des espaces dans la défense néo-zélandaise et les ailiers australiens en ont profité. Tim Rayan a marqué un doublé, Ronan Leahy un essai. L'indiscipline aura finalement été fatale aux Blacks, qui menaient 25-18 à la mi-temps. Un carton jaune à la 73e a tué les espoirs de victoire des Baby Blacks.

Géorgie 21-40 pays de Galles

Après avoir terminé à la dernière place lors du dernier Tournoi des 6 Nations, le pays de Galles a bien évolué, et l'a prouvé durant ce Mondial. Après leur défaite face aux Bleuets, les Gallois ont magnifiquement réagi face aux Géorgiens. Malgré un début de match compliqué, le XV du Poireau s'est réveillé juste avant la pause pour marquer le premier essai de la partie et retourner au vestiaire avec un point d'avance.

Le second acte a été une grande fête, avec huit essais marqués ! Et à ce jeu, ce sont les Gallois qui se sont envolés au tableau d'affichage, notamment grâce un doublé de Hennessey. Score final 40-21 pour le pays de Galles. Le XV du Poireau défiera l'Australie vendredi prochain pour tenter d'arracher une cinquième place dans ce Mondial. Une magnifique performance.

Irlande 31-12 Afrique du Sud

Pendant cinquante minutes, le public sud-africain a bien cru que ses protégés allaient le faire. Loin d'être favoris au coup d'envoi, les Bay Boks ont réalisé une très bonne première période mais ont manqué de réalisme.En face, alors que le score était de 0-0 quelques minutes, les Irlandais ont frappé les premiers avec un essai de l'ailier Nicholson. Malgré l'essai de Khan juste après la pause, l'Afrique du Sud n'a pas tenu la distance.

L'écart au tableau s'affichage s'est créé peu après l'heure de jeu. Moment durant lequel les joueurs en vert ont décidé de frapper à deux reprises, notamment par l'intermédiaire de Nicholson, qui s'est offert un doublé.Les Sud-Africains ont sauvé l'honneur en fin de rencontre mais se sont bien les Irlandais qui se sont imposés 31-12 et qui s'envolent vers la grande finale. Ils pourraient retrouver les Bleuets.

France 52-31 Angleterre

La France s'en est sortie ! Longtemps menés par des Anglais au plan de jeu bien rôdé, les Français ont mis du temps avant de mettre la machine en marche et de finalement s'imposer 52-31. Imprécis et indisciplinés en début de match, les hommes de Sébastien Calvet se sont fait peur en encaissant deux essais dans le premier quart d'heure. Revenus dans le match grâce aux réalisations de Ferté et Costes, les Bleuets craquaient encore avant la mi-temps et étaient menés de dix points à la pause.

Auteurs d'une incroyable seconde période, les Bleuets ont laminé l'Angleterre et filent en finale \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83d\ude0d



Le film du match > https://t.co/CdvSTJUCxg pic.twitter.com/7KcAdQuEhB — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) July 9, 2023

Heureusement, ces Français ont du cœur et ils l'ont montré dans le second acte. Portés par une troisième ligne impressionnante, les tricolores ont fait craquer l'Angleterre grâce à des essais de Nouchi, Gazzotti, Jegou et Reus, accompagnés par un essai de pénalité. L'essai de Cleaves en fin de match n'y changeait rien : les Bleuets rejoignaient l'Irlande en final de ce mondial des moins de 20 ans.