Ce dimanche soir, l'équipe de France des moins de 20 ans s'est qualifiée pour la finale du Mondial en écrasant l'Angleterre sur le score de 52-31. Durant cette partie, la troisième ligne française a tutoyé les étoiles. Marko Gazzotti a survolé les débats, Lenni Nouchi et Oscar Jegou ont eux aussi répondu présent.

Louis Penverne : 5,5/10

Tout comme Affane, Penverne a été mis au supplice par son vis-à-vis dans le secteur de la mêlée. Lui aussi pris à la 9ème minute, il a été sanctionné un seconde fois à la 40ème. Dans le jeu, il s’est montré actif, notamment lors de la réaction française à partir du quart d’heure de jeu. Il a malheureusement dû quitter les siens en début de seconde période.

Pierre Jouvin : 6,5/10

Bon premier point : l’Agenais s’est montré précis sur ses lancers en touche. Dans le jeu, il a été imprécis, notamment à la 25ème minute, où il a laissé échapper le cuir lors d’une offensive tricolore. Dans l'ensemble, Jouvin a brillé par sa combativité.

Zaccharie Affane : 6,5/10

Le pilier bordelo-béglais a vécu une demi-finale quelque peu compliquée. Dès la 9ème minute, il a été pénalisé à la suite d’une mêlée. Dans le jeu, il a été discret et a souffert à l’impact sur une de ses seules percussions dans le premier acte. Malgré une belle réaction à la 20ème minute en mêlée, il a de nouveau été mis sur le reculoir juste avant la pause. Il a cru marqué en début de seconde période mais n’a pas réussi à aplatir selon l’arbitre.

Hugo Auradou : 6/10

Comme on le connaît, le Palois a fait le travail de l’ombre. Plaqueur infatigable, il s’est fait plaisir au milieu de la première mi-temps avec un magnifique plaquage offensif. En touche, il a survolé les débats en étant le Français le plus utilisé dans les airs. Du très bon Auradou. À l’heure de jeu, il a bien perturbé les Anglais en touche pour arracher un ballon important.

Posolo Tuilagi : 4,5/10

On en attend peut-être énormément de lui, mais force est de constater que le colosse français n’a pas été à son niveau ce dimanche soir. Bien muselé ballon en main, il a été pénalisé à deux reprises dans le premier acte. Deux fautes bêtes, à chaque fois sur ballon porté. Un match sans pour le Perpignanais, qui aura pour objectif de se rattraper en finale.

Lenni Nouchi : 8,5/10

La capitaine tricolore s’est dans un premier temps emballé, avant de magnifiquement reprendre ses esprits. À la 23ème minute, il a tenté de marquer au-dessus d’un ruck mais a laissé échapper la gonfle. La suite ? Le Montpelliérain a régalé ! Il n’a jamais cessé de percer la défense anglaise et a inscrit le quatrième essai tricolore, celui qui a permis aux Bleuets de passer devant au score. Un vrai capitaine !

Oscar Jegou : 8,5/10

Au coeur d’une troisième ligne royale, Oscar Jegou a brillé de mille feux. Le Rochelais a pensé marquer le premier essai des siens dès la 5ème minute, avant qu’il ne soit refusé. Mais il n’a pas été à plaindre par la suite puisqu’en plus de ses plaquages, il a terminé derrière la ligne à la 64ème minute. Bien lancé, le numéro 7 a laissé la défense anglaise sur place. Une énorme performance du flanker, qui s'est mis au niveau de ses deux compères de la troisième ligne.

Oscar Jegou a inscrit le sixième essai français. Steve Haag / Icon Sport

Marko Gazzotti : 9/10

Que dire… Marko Gazzotti est une future superstar, n’ayons pas peur des mots. Et on se demande même s’il ne l’est pas déjà. Dans une équipe de France qui doutait en début de match, il a remis tout le monde dans le sens de la marche avec ses percussions dévastatrices. Son deuxième ballon gratté de la rencontre a amené l’essai de Nouchi. Quelques seconde plus tard, c’est lui qui a fini dans l’en-but anglais pour tuer le match. Le Grenoblois sait tout faire, et il l’a encore prouvé lors de cette demie.

Baptiste Jauneau : 6,5/10

Il a allumé la première étincelle tricolore avec une percée dont il a le secret, ce qui lui a permis d’être à l’initiative du premier essai des Bleuets signé Ferté. Malheureusement, tout n’a pas été parfait pour le Clermontois. Son coup de pied contré en début de match a amené des points adverses. En seconde période, il s’est parfois montré trop gourmand à a quelques mètres de la ligne du XV de la Rose. Néanmoins, c’est lui qui a offert un essai sur un plateau à Costes et Gazzotti. Ballon en main, Jauneau a régalé mais a connu un peu de déchet.

Hugo Reus : 6,5/10

Même s’il s’est montré comme d’habitude impérial face aux poteaux sur ses tentatives, Hugo Reus a été maladroit dans le jeu. À la 14ème minute de jeu, il s’est fait intercepter, ce qui a amené le deuxième essai adverse. Et en début de second acte, il a trouvé une touche directe qui aurait pu coûter cher. Ces deux alertes ne feront pas oublier ses ballon réceptionnés sous les chandelles anglaises et son sans-faute au pied (100% avec un 8 sur 8).

Théo Attissogbe : 5/10

Tout comme Drouet, le Palois n’a pas eu de bonnes occasions pour se montrer en attaque. Une des seules interventions s’est soldée par un ballon tombé en tout début de match. En défense, il n’a rien pu faire sur le troisième essai anglais à quelques centimètres de la ligne. Par ailleurs, il a perdu ses appuis plusieurs fois dans la partie, ce qui a pu le mettre en difficulté.

Paul Costes : 7,5/10

Le centre des Bleuets a été un des premiers au front lorsqu’il s’agissait de défendre. Grâce à sa belle technique de plaquage, il a toujours su faire tomber efficacement les Anglais. À son crédit, il aura réalisé de nombreuses courses judicieuses, créant souvent des déséquilibres dans la ligne défensive adverse. Il aura toujours cherché à passer les bras une fois pris, mais l’a parfois trop fait. Il attaque la bonne zone sur son essai, après une jolie passe de Baptiste Jauneau (24e). Il a été très en vue.

Paul Costes a été un des deux meilleurs joueurs de la ligne arrière des Bleuets ce dimanche soir. Steve Haag / Icon Sport

Nicolas Depoortere : 6,5/10

Le Bordelo-Bèglais a été moins en vue qu’habituellement, étant même parfois absent en première période. Mais il s’est bien repris dans le second acte, avec quelques courses tranchantes. Sur une relance depuis son camp, il a peut-être été un peu gourmand alors qu’un quatre contre un se profilait sur l’aile. Il récolte une pénalité après un bon contre-ruck (70e). Son bilan est terne, mais il n’a pas fait de bêtise.

Léo Drouet : 6/10

Malgré un score fleuve, les ailiers n’ont pas eu énormément de ballons à se mettre sous la dent. Offensivement, Drouet a réussi à sa signaler une seule fois le long de sa ligne en première mi-temps. Par la suite, il s’est "contenté" d’être excellent sous les coups de pied anglais, et n’a jamais commis d’erreur manifeste. Pas prévu titulaire au départ, le joueur de Provence Rugby a fait le boulot.

Mathis Ferté : 7,5/10

L’arrière des Bleuets a réalisé un bon match. Il fut un des seuls à surnager dans les 20 premières minutes, alors que les siens étaient plutôt en souffrance. Comme un symbole, il marquait d’ailleurs le premier essai des Bleuets après avoir bien résisté au plaquage de l’ailier anglais et un joli numéro de funambule proche de la ligne. Serein sur ses jeux au pied, il a tout de même dévissé l’un d’entre eux, sans conséquence.