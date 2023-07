Ce dimanche 9 juillet, la France et l'Angleterre s'affrontent en demi-finale du Mondial moins de 20 ans. Qui s'imposera dans ce crunch et décrochera son billet pour la finale ? Retrouvez tout ce qu'il faut savoir pour bien suivre la rencontre...

Le match :

Ce dimanche 09 juillet, la France disputera sa demi-finale face à l'Angleterre à 19h00 (heure française). La rencontre se jouera à l'Athlone Stadium du Cap.

Les Bleuets sont sortis vainqueur et avec un sans-faute (15 points sur 15) de leur phase de poule, où ils affrontaient les Gallois, les Italiens et les "Baby Blacks" néo-zélandais. De l'autre côté, les Anglais ont eux terminé deuxième de la poule B, derrière l'Irlande. Avec un bilan moins clinquant puisqu'ils n'ont remporté qu'une victoire (contre les Fidji) pour deux matchs nuls (contre l'Irlande et l'Australie).

L'arbitre :

M. Angus Mabey (Nouvelle-Zélande). Durant la compétition, il était au sifflet lors du match Australie-Irlande où les Celtes s'étaient imposés 30 à 10.

Les commentateurs :

La diffusion du match sera retransmis à 19h en direct sur "L'équipe Live" (site internet), commenté par Benoît Cosset et Olivier Magne. La rediffusion en clair aura lieu à 21h10.

La statistique : 5440

C'est le nombre de minutes joué en pro par le XV de départ français, dans leurs clubs respectifs. Soit, 273 matchs joués au total. Mathis Ferté (Brive) et Baptiste Jeauneau (Clermont) sont les joueurs les plus utilisés de la saison, avec respectivement 1247 et 1027 minutes. À titre de comparaison, le XV de départ anglais ne compte que 55 matchs joués en championnat professionnel.

Le joueur à suivre : Marko Gazzotti

Le numéro 8 des Bleuets a fait une très bonne entame de compétition, inscrivant un doublé face au Japon. Impérial en défense lors du match face au Baby Blacks (13 plaquages en 60 minutes), le staff français a préféré le laisser reprendre des forces avant la phase finale, ne le sélectionnant pas pour le dernier match de poule contre le pays de Galles. C'est logiquement qu'il est titulaire ce dimanche, aux côtés du capitaine Lenni Nouchi et du flanker Oscar Jegou. Présent sur chaque action et décisif en défense, Gazzotti pourrait bien briller à nouveau face aux Anglais ce dimanche soir.