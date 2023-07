Ce dimanche, les Bleuets affrontent l'Angleterre en demi-finale de Coupe du monde. Pour l'occasion, le sélectionneur Sébatsien Calvet s'est exprimé sur l'indiscipline de ses joueurs, l'émulation au sein du groupe, le lien avec le XV de France et la popularité grandissante de son deuxième ligne Posolo Tuilagi.

On remarque plusieurs changements pour cette demi-finale. C'est le genre de rencontre que tout le monde veut jouer : on imagine que l'annonce n'a pas été facile à faire ?

Ce n'est jamais une journée facile, d'autant plus qu'à ce stade de la compétition, les joueurs à qui on annonce qu'ils ne sont pas retenus dans les 23 doivent comprendre qu'ils n'ont pas été mauvais lors des rencontres précédentes. On sait que c'est très dur pour eux à entendre, d'autant plus quand on leur dit que les choix se jouent à peu de chose. Si on veut être honnête, il faut le leur dire. Ce n'est pas ce qu'on aime le plus mais ça fait partie du métier. Ce n'est pas évident quand on s'attache aux garçons.

Pour ce match, vous avez fait le choix d'une nouvelle association en troisième ligne. Pour aucun match elle n'a pour le moment été identique, il y a-t-il une raison particulière ?

On a anticipé en emmenant plus d'avants que de trois-quarts, contrairement aux années précédentes. C'est l’expérience des Coupes du monde. Par ce nombre-là, on a aussi anticipé le repos de joueurs cadres, et le symbole de ça c'est Oscar Jegou, qui n'a joué qu'un seul match sur les trois précédents. Pour moi, c'est vraiment une stratégie de gestion. Et sans vouloir froisser les trois quarts, les avants sont quand même sur une défense énergétique bien supérieure et c'est à ce titre-là qu'on procède aux changements.

La compo' des Bleuets pour défier les Anglais en demi-finale est tombée. Tous les cadres français sont bien évidemment là ! \ud83d\udcaahttps://t.co/Wfwtsep7fN — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) July 7, 2023

On peut dire que l'indiscipline est venue quelque peu entacher vos performances. Qu'avez-vous mis en place à l'entraînement pour tenter d'y remédier ?

C'est un secteur que l’on sait prioritaire, et sur lequel on est accompagné par Damien Dauvissat. Il nous a suivis sur l'ensemble du Tournoi et continue de nous accompagner à distance. Comme j'ai pu l'expliquer, c'est un mal qui est bien plus profond et qui ne peut pas se régler en une compétition. Cependant, on remarque une nette progression. Lors du Tournoi, nous étions en moyenne à 17 fautes par match, depuis le début du Mondial, on tourne autour des 11 fautes seulement. Et notre objectif sur chaque match est de ne pas dépasser ce chiffre. Maintenant que nous sommes parvenus à réduire la somme globale des fautes, il faut que l'on soit encore meilleurs en ne commettant pas de fautes bêtes, qui relèvent d'un manque de maîtrise. Je pense sincèrement que les joueurs ont compris l'importance du travail effectué sur ce secteur-là et qu'ils répondront positivement sur les deux matchs à venir.

Justement, Barnabé Massa a été victime de cette indiscipline : il quitte la compétition sur une suspension de trois matchs. Un mot sur ce joueur ?

Il a péché par générosité mais justement, cette générosité nous a tellement rendu service par le passé ! Je lui ai dit qu'il était "le symbole de ce que l’on doit continuer à travailler." Mais ce qui est sûr, c'est qu'à son âge, cette expérience le rendra plus fort et qu'il postulera la saison prochaine avec encore plus d'envie et avec plus de maîtrise pour revenir en équipe de France et ne plus se faire avoir par ce genre de situation.

En conférence de presse, François Cros et Arthur Vincent se sont dits "impressionnés par le groupe et sa dynamique". Comment est-ce que vous accueillez ces compliments à ce moment charnière de la compétition ?

Nous avons été très touchés de lire que nos anciens nous suivaient et nous soutenaient, de savoir qu'ils étaient fiers de leurs petits frères. Et même pour nous, cadres de la Fédération, on se dit que la transversalité marche réellement. Pour tout vous dire, on s'est aussi réunis avec tout un groupe de joueurs du XV de France, dont des anciens Champions U20, avec qui on s'est entraîné et on a partagé des moments de vie. Ensemble, ils ont énormément échangé et on pouvait voir qu'ils étaient heureux de donner leurs conseils aux jeunes. On est tous très touchés par leur soutien.

Comment est-ce que le staff et les joueurs vivent le coup de projecteur qui est mis sur Posolo Tuilagi depuis ses dernières semaines ?

C'est un vrai sujet qui a alimenté notre vie de groupe. Je dirais que la personnalité du joueur nous a beaucoup aidés. Posolo n'est pas du style à se laisser enflammer par ce genre de nouvelles, je dirais même qu'il est plutôt gêné. Ensuite, il est évident qu'aujourd'hui on ne peut pas être en demi-finale si on n’a pas de joueurs de grandes qualités. Sans les autres, Posolo ne serait rien, mais il est certain qu'il apporte un plus à cette équipe. Nous n'avons pas senti de jalousie particulière de la part des autres, et lui ne s'est surtout pas enflammé. Donc sincèrement, le groupe le vit plutôt bien et nous ne sommes pas perturbés par ça.