Ce dimanche, l'équipe de France des moins de 20 ans affronte l'Angleterre en Afrique du Sud pour la demi-finale de Coupe du monde U20. Dans le quinze de départ, de nombreux joueurs ont déjà connu plusieurs feuilles de match avec leurs clubs. Mais lesquels ont été les plus utilisés ?

Après avoir survolé la phase de poules, les Bleuets retrouvent le XV de la Rose ce dimanche en demi-finale du Mondial U20. Dans la composition du XV de France, certains n'ont joué qu'avec les espoirs de leur club, d'autres ont connu plusieurs apparitions en pro.

Jauneau et Ferté, les plus expérimentés

Avec 30 et 19 matchs sous les couleurs de leurs clubs, Baptiste Jauneau (1027 minutes) et Mathis Ferté (1247 minutes) sont les joueurs les plus utilisés de la saison en professionnel. Tous les deux titulaires à de nombreuses reprises, ils ont gagné une place très importante avec les pros.

Quatre joueurs à plus de 500 minutes

Très impressionnant face aux Baby-Blacks, Posolo Tuilagi a joué au total seize matchs avec Perpignan cette saison (628 minutes). Il est le troisième joueur le plus utilisé du groupe des Bleuets.

Posolo Tuilagi a été titularisé à six reprises cette saison. Icon Sport

Avec lui, le capitaine Lenni Nouchi (515 minutes), Hugo Auradou (501 minutes) et Nicolas Depoortère (574 minutes) ont également connu plusieurs apparitions.

Ils ont quelques apparitions

Plus de la moitié de l'équipe qui jouera ce dimanche a déjà foulé une pelouse d'un club professionnel. Parmi les titulaires, Hugo Reus (264 minutes) et Marko Gazzotti (316 minutes) ont joué respectivement neuf et sept matchs avec leur club. Sur le banc Andy Timo (356 minutes) a joué avec Massy à huit reprises tandis que Léo Carbonneau (453 minutes) est à 11 apparitions sous le maillot briviste.

Ils n'ont aucun match en pro

Seulement six jeunes internationaux français qui joueront dimanche n'ont pas encore eu l'occasion d'honorer leur premier match avec leur club. Dans le quinze de départ, ils ne sont que deux : les bordelais Zaccharie Affane et Maël Moustin. Trois autres joueurs ont également été peu utilisés par leur club : Julien Penverne (2 minutes), Pierre Jouvin (23 minutes) et Oscar Jégou (30 minutes).

Sur le banc, toute la première ligne n'a pas encore joué. Tout comme le troisième ligne Mathis Castro-Ferreira qui est, tout comme Thomas Lacombre, champion de France avec les espoirs du Stade toulousain.

Le temps de jeu total du quinze de départ des Bleuets en professionnel est de 5440 minutes. Chez les remplaçants, les joueurs ont passé au total 1153 minutes avec les équipes premières de leur club respectif. À titre de comparaison, les joueurs XV de France U20 ont joué 273 matchs de championnat avec les pros, devant les Anglais qui n'en comptent que 55. Cela montre à quel point les Bleuets ont de l'avance sur les autres nations en termes d'expérience professionnelle.