La LNR vient d'annoncer les villes où se dérouleront les quatre prochaines demi-finales du Top 14. Bordeaux, deux fois, Lyon et Marseille ont été les lieux choisis.

Après Saint-Sébastien, la saison 2023, retour en France pour les quatre prochaines demi-finales de Top 14. Le comité directeur de la Ligue Nationale de Rugby vient d'officialiser les lieux des quatre prochaines demi-finales. En 2024, la côte ouest a encore été plébiscitée. Direction Bordeaux et son Matmut Atlantique. L'enceinte, achevée en 2015, a déjà accueilli cet événement l'année de son inauguration - où le Stade français et Clermont s'étaient qualifiés - et en 2019 - Toulouse et Clermont avaient alors gagné leur ticket pour la finale. Un temps annoncé, Lille ne pourra recevoir les deux rencontres. Le stade Pierre-Mauroy sera en travaux pour les JO 2024.

L'année suivante, direction le Groupama Stadium de Lyon. Le stade, où le club de foot de l'Olympique lyonnais est résident, avait accueilli les demi-finales du championnat en 2018. Les Montpelliérains avaient largement dominé... Lyon (40-14) et Castres avait battu le Racing dans un match moins prolifique (19-14).

Encore du Bordeaux pour 2027

En 2026, cap au sud, à Marseille. Le stade Vélodrome, hôte de la finale 2024 avec les travaux, là aussi, du stade de France en vue des Jeux olympiques 2024, verra aussi du rugby avec les demi-finales du Top 14. Ce n'est pas une première. En 2008, 2011 ou encore en 2017, les demi-finalistes s'étaient affrontés dans l'enceinte marseillaise. Enfin, la saison 2027 verra un retour au Matmut Atlantique de Bordeaux.