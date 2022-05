En plus de cette annonce, la LNR a également désigné les lieux des demi-finales pour l'année 2023 et 2025. Comme annoncé par Midi Olympique il y a quelques jours, les quatre dernières équipes en course la saison prochaine se rendront en Espagne pour arracher un ticket pour la finale. Saint-Sébastien accueillera les demi-finales de la saison 2022/2023.

Par ailleurs, la destination pour 2025 a également été officialisé. Comme il y a trois ans, les demi-finales se disputeront dans l'enceinte du Matmut Atlantique, à Bordeaux. Pour ce qui est de 2024, si l'on sait que le Stade Vélodrome de Marseille accueillera la finale, rien n'a été officialisé concernant les demies. Elles devraient se disputer à Lille, mais aucune confirmation à ce jour.