Le pilier sud-africain Ox Nché ne disputera pas le Rugby Championship, comme l'a annoncé sa fédération ce mercredi. Champion du monde en 2019 avec les Springboks, il pourrait aussi manquer l'édition 2023 en France.

De son vrai nom, Retshegofaditswe Nché (27 ans, 19 sélections) manquera à l'appel pour ce Rugby Championship (du 8 au 29 juillet). La faute à une blessure au muscle pectoral qu'il a contracté lors du rassemblement avec les Boks. "Nous sommes particulièrement tristes pour Ox car il a travaillé très dur ces derniers mois et a apporté une grande contribution sur et en dehors du terrain. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement" a regretté Jacques Nienaber, le sélectionneur des champions du monde en titre. Avec cette blessure, il manquera donc l'ensemble du Rugby Championship qui se déroule sur trois semaines, et sa présence à la Coupe du monde reste encore incertaine.

Kitshoff en renfort

Le pilier des Sharks était annoncé titulaire au poste de pilier gauche pour affronter l'Australie dans le premier match de la compétition. Il sera finalement remplacé par un autre joueur cadre de cette sélection springboks Steven Kitshoff (31 ans, 71 sélections). Pour les trois journées, les Sud-africains affronteront l'Australie à Pretoria (8 juillet), la Nouvelle-Zélande à Auckland (15 juillet) et l'Australie à Johannesbourg (29 juillet). Ils auront ensuite comme objectif la Coupe du monde en France (8 septembre - 28 octobre) où ils retrouveront dans leur poule, l'Irlande, l'Afrique du Sud, l'Écosse ou encore les Tonga. Ils remettront en jeu leur titre glané au Japon et pourraient potentiellement retrouver la France en quart de finale.