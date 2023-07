Le co-entraîneur de la conquête William Servat a mis l'accent sur la générosité qu'il a pu apercevoir dans ce début de préparation.

Le XV de France a bien débuté sa préparation au Mondial (8 septembre - 28 octobre) à Monaco avec la première des deux semaines de stage où l'intensité est déjà au cœur des séances d'entraînement. Face aux médias, William Servat a fait état de sa joie de retrouver ses 42 joueurs, et d'avoir du temps pour travailler avec ses troupes. Si les joueurs évoquaient un certain soulagement de commencer cette préparation, l'ancien talonneur évoque plutôt une impatience : "Ce n'est pas du soulagement, c'est une folle impatience, une folle générosité. (...) C'est un plaisir d'avoir le temps de travailler avec eux, d'habitude nous les avons sur des périodes de compétition où nous n'avons pas forcément de préparation technique." Heureux d'être enfin avec ses hommes à Monaco pour le lancement de cette grande aventure, William Servat a évoqué les automatismes qui sont vite revenus, malgré des périodes de repos plus que variées entre les quarts de finalistes, les demi-finalistes et les finalistes. "Malgré la fatigue, sur une simple reprise de circuit, les joueurs sont entrés directement dans les critères, les automatismes sont revenus. On a l'impression d'avoir un vrai travail continu."

"Ils ont des étincelles dans les yeux"

Si une préparation n'est pas la compétition en elle-même, et qu'il y a aura son lot de déçus le temps voulu, William Servat a insisté sur le bien-fondé de cette liste de 42, qui comportera plus que 33 noms le 21 août prochain. "Les joueurs ont le sourire. C'est le début de la préparation donc quand elle va s'intensifier, ça fait partie des souvenirs mais parfois c'est un peu usant. Ils ont tous des étincelles dans les yeux, et veulent tous faire partie de ce groupe de 33. Et déjà, je peux vous dire qu'ils étaient très contents de faire partie des 42. Vous savez, quand Julien Marchand se blesse en 2021 avant d'affronter les Blacks et que Gaëtan Barlot le remplace, il était très content. Cette liste a parfois été décriée mais jamais par les joueurs."

Une préparation à une Coupe du monde, c'est également un quotidien partagé tous ensemble, des moments de vie positifs comme négatifs qui doivent être vécus en équipe. À ce sujet, William Servat a justifié le choix du staff d'ouvrir le groupe sur l'extérieur, avec notamment des acteurs qui vont pouvoir rentrer chez eux après ce stage de deux semaines, mais aussi après celui de Marcoussis et à l'issue des quatre matchs amicaux. "Beaucoup de choses nous ont été proposées, cela symbolise bien le soutien entier du peuple français, mais on a fait le choix de laisser du temps à nos joueurs. Le groupe, il s'est créé depuis longtemps, et faire de la cohésion pour faire de la cohésion... L'objectif est de l'entretenir et non de la créer, et donc de leur donner un maximum de libertés en respectant un cadre tout en prenant du plaisir."

Ils étaient ensemble aux #OscarsMidol, ils se retrouvent sur le terrain : Louis Bielle-Biarrey - Émilien Gailleton, un duel entre deux futurs grands \u2694\ufe0f #XVdeFrance pic.twitter.com/ppptx3Vm1F — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) July 4, 2023

Contrairement aux autres Coupes du monde, ce groupe France évolue depuis plusieurs années ensemble et s'est déjà forgé de nombreux souvenirs. "On a démarré avec un groupe en 2019 qui était moins capé, et aujourd'hui nos joueurs leaders sur lesquels nous nous étions appuyés sont toujours là et ont acquis cette expérience. Et ceux qui, au départ, avaient un certain niveau d'exigence envers eux-mêmes, sont montés et sont devenus leaders du projet. Ce partage donne une force à notre équipe et une belle volonté pour la suite."