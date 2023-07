Depuis lundi, le XV de France a débuté officiellement sa préparation à 42 pour la Coupe du monde. Sous la chaleur monégasque, l’entraînement du jour fut intense.

Il faut bien avouer que le cadre a quelque chose d’unique. Au Louis II de Monaco, terre d’exploit de l’ASM où les montagnes sont visibles depuis la pelouse, les 42 joueurs du XV de France se sont présentés peu avant 14 heures. Réunis depuis dimanche à Monaco, les Français ont commencé officiellement lundi leur préparation à la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre). Les Toulousains et les Rochelais, qui ont terminé leur saison le 17 juin au Stade de France, ont confirmé leur belle forme du moment, et n'ont pas semblé piocher physiquement. Les joueurs revenus dernièrement de blessure comme Arthur Vincent, Gabin Villière ou encore Melvyn Jaminet, se sont montrés à l'aise, encore plus pour le Toulousain, très volontaire et sacrément affûté. "On prend beaucoup de plaisir à revoir tout le monde, avec des garçons qui ont fait l'effort d'arriver avec un état de forme que nous espérions, malgré les titres, malgré les célébrations pour certains", se félicitait William Servat.

La séance a débuté par un réveil musculaire avant un enchaînement, par groupes, de petits exercices ludiques : ainsi une partie a joué au badminton, tandis que l'autre s'affrontait au tennis ballon avec des boucliers faisant office de filet. Pour l’anecdote, à noter la très belle performance de Bastien Chalureau, plutôt à l’aise raquette en main, qui faisait la paire avec le Toulonnais Charles Ollivon, face à Paul Boudehent et Dorian Aldegheri.

Les Bleus ont enchaîné les petits jeux en début de séance sous le soleil de Monaco. Midi Olympique - Paul Arnould

Les trois quarts en 1 vs 1, les "gros" à la lutte

Après cette petite mise en bouche, les trois quarts ont débuté un travail de 1 vs 1 sur un périmètre réduit. Les duels se sont enchaînés, avec une forte intensité, globalement le leitmotiv de cette journée d’entraînement. Louis Bielle-Biarrey, récemment sacré Oscar Espoir Midi Olympique, affrontait son copain Émilien Gailleton ; Brice Dulin faisait face au revenant Arthur Vincent ; Romain Ntamack avait la redoutable mission d’arrêter le capitaine Antoine Dupont, et Thomas Ramos tentait de se jouer de son pote Damian Penaud.

Arthur Vincent face à Brice Dulin dans cet exercice de 1 contre 1. Midi Olympique - PA

Les avants, eux, se livraient un féroce combat de lutte et d’enchaînements de plaquages sur un bouclier. Malgré un sérieux apparent, et des efforts non négligés, la bonne humeur était de mise, avec notamment quelques affrontements savoureux, comme entre Reda Wardi et Dorian Aldegheri, le premier tentant même quelques chatouilles au second pour prendre l’avantage.

Shaun Edwards déjà à fond

L’entraînement s’est poursuivi avec une opposition à 15 contre 15 sur grand terrain. Après de (longues) minutes à enchaîner les temps de jeu et à répéter les lancements, les corps ont commencé à fatiguer, et quelques ballons sont tombés malgré les : "Go, go, go" à répétition de l’entraîneur de la défense, Shaun Edwards.

L'ensemble des 42 joueurs sont réunis à Monaco pour un stage de deux semaines actant le début de leur préparation. Midi Olympique - Paul Arnould

C’est une réalité, ces 42 Français ne sont pas là par hasard, et certains enchaînements et combinaisons donnaient déjà envie d’être au mois d’août pour le premier match de préparation face à l’Ecosse à Édimbourg. Comme expliqué en début de séance, cette première semaine de stage à Monaco aura pour objectif de ramener l’ensemble des acteurs à un niveau équivalent, entre ceux éliminés avant les phases finales, les barragistes, les demi-finalistes et les finalistes. "Il y a la volonté de travailler avec précision, expliquait Arthur Vincent en conférence de presse. Chacun à un travail individualisé : les demi-finalistes, les finalistes : même nous (les joueurs qui n'ont pas disputé les phases finales, N.D.L.R.), nous avions des programmes à suivre à la maison." "C’est une belle aventure qui démarre, confiait William Servat. On a la chance, malgré la saison, d'avoir un groupe qui arrive avec de la fraîcheur mentale." A voir ce premier entraînement, ces Bleus sont déjà (presque) prêts à en découdre. Vivement la suite.