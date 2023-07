L'entraîneur des lignes arrières des Bleuets Benoît Baby souhaite que son équipe continue à produire du jeu lors de ce troisième match de poule face au pays de Galles (ce mardi, 16h30). Mais il met en garde : avant de penser au rugby champagne, il faudra s'imposer pour sécuriser la première place du groupe A et la qualification pour les demi-finales.

Contre le Japon, on vous a vu jouer la plupart de vos ballons. Contre la Nouvelle-Zélande vous avez essayé, même si l'état du terrain et les conditions climatiques n'ont pas facilité les choses. La stratégie sera-t-elle la même face aux Gallois ?

On ne va pas se renier, on va faire ce que l'on aime, jouer le rugby qui fait la force de l'équipe de France. On a décidé d'être ambitieux dans notre jeu. On a décidé de mettre en place un système que l'on a bien défini tous ensemble pour gagner ce match. On a des ambitions car pour gagner une rencontre, il faut marquer plus d'essais que l'adversaire. Pour cette rencontre, on a ciblé des points clés pour avoir des opportunités mais on ne va pas s'emballer non plus. Pour nous, l'objectif c'est de gagner le match pour nous qualifier, avant de tenter des choses impossibles.

Vous connaissez cette équipe galloise mais elle vous connaît aussi. Est-ce un avantage ou un désavantage ?

On connaît les opportunités que l'on va avoir pour marquer des essais et pour bien maîtriser le match. On sait qu'ils ont un nouveau staff. Cela sera une nouvelle équipe, avec des ambitions différentes. Ils ont l'opportunité, en gagnant le match, de se qualifier. À nous de bien maîtriser notre structure pour gagner le match.

Est-ce que l'état de la pelouse permettra de produire du jeu ?

L'entretien est meilleur sur ce terrain-là. Il n'a pas plu ces deux derniers jours. Il a fait beau donc cela a séché. Cela va nous permettre de produire plus de jeu, mais l'équipe en face le fait aussi. Donc, cela sera intéressant pour nous de voir comment on va se comporter en défense et voir comment on va mettre en difficulté cette équipe sur nos lancements de jeu.

L'autre rencontre de la poule, Nouvelle-Zélande - Japon, se déroule avec trente minutes d'écart. Allez-vous vous tenir au courant du résultat ?

On aura un œil sur tous les matchs, mais la priorité pour nous c'est de gagner pour aller en demi-finale. On ne calcule pas, l'objectif c'est de gagner. Les champions du monde remportent toutes leurs rencontres. Peu importe l'équipe, il nous faudra vaincre tous nos adversaires. Après, on aimerait jouer en demi-finale une équipe que l'on n'a pas encore jouée pour voir ce qu'il se fait dans le monde entier. Mais si on affronte une équipe que l'on a déjà défiée, peu importe, l'objectif c'est la victoire.

Allez-vous essayer de soigner votre différence de points ?

Notre objectif, c'est de gagner. Si on structure bien notre jeu, on prendra le large au score, petit à petit, en espérant que nos lancements de jeu et notre structure nous permettent de marquer des points. J'espère que le match sera intéressant et nous mettra devant des situations qui nous permettront de progresser, de voir comment nous améliorer dans les jours à venir.

Vous avez fait tourner sur cette rencontre. Était-ce important pour vous de donner du temps de jeu à tous les joueurs sur la phase de poules ?

Oui, très important. On voulait donner à peu près le même nombre de minutes à tous les joueurs et donner de la confiance à l'intégralité du groupe pour avoir le choix le plus difficile à faire en demi-finale, si demie il y a. L'objectif pour nous c'était de donner de la confiance et de faire jouer tout le monde et d'avoir un collectif huilé car on ne sait pas si en demie ou en finale, il y aura des blessés des cartons... Donc tout le monde doit avoir l'opportunité de prendre du temps de jeu.