Après leur victoire face aux Baby Blacks, les Bleuets s'apprêtent à rencontrer le pays de Galles avec une équipe largement remaniée. À l'image de Nicolas Depoortère, habituellement placé au centre, qui jouera cette fois sur l'aile. Un changement voulu et apprécié par le joueur qui n'aurait raté ce match pour rien au monde.

Pour ce troisième match, vous prenez le rôle de capitaine. Vous faites partie des leaders de ce groupe, mais comment vous appréhendez le fait de tenir ce rôle sur le terrain ?

Pour cette Coupe du monde, Sébastien Calvet a défini trois leaders en effet et cette semaine c'est moi qui serais capitaine au pays de Galles. C'est un rôle que j'apprécie, que je prends à cœur. Même si Oscar Jegou n'est pas dans le groupe, Lenni Nouchi et moi-même allons tout faire pour mener l'équipe à la victoire et perfectionné le leadership lors de ce match.

On vous retrouvera au poste d'ailier, un endroit où l'on n’a pas l'habitude de vous voir. Comment vous avez accueilli la nouvelle ?

Il est vrai que c'est un poste où je n'ai pas trop l'habitude de jouer mais j'ai demandé à Sébastien Calvet de pouvoir être placé sur l'aile parce que je savais qu'il ne voulait pas me mettre au centre pour ce match. Ça m'avait plutôt bien réussi lors du Tournoi donc j'espère que ça sera pareil mardi.

A lire aussi : Coupe du monde U20 - Un joueur dans le match : Nicolas Depoortere, un patron au centre de l'attaque française

Vous avez disputé deux rencontres très différentes en ce début de compétition. Il y en a peut-être une où vous avez pris plus de plaisir ?

Je prends du plaisir à chaque match ! Face au Japon, on a profité de plus de ballons donc j'ai pu beaucoup plus m'exprimer en attaque, face à la Nouvelle-Zélande, j'ai plutôt défendu parce qu'on en avait moins. En rugby, il faut savoir jouer sur les deux tableaux. Mais j'ai autant apprécié les deux matchs.

Comment vous avez vécu et surtout, fêté, la victoire face aux Baby Blacks ?

C'était évidemment beaucoup d'émotions. Déjà parce qu'en jouant la Nouvelle-Zélande, on s'attendait à un gros match. Et c'était le cas donc c’est d'autant plus plaisant. On a célébré bien sûr ! Déjà entre nous mais aussi avec les Italiens, qui avaient gagné leur match face à l'Afrique du Sud, et avec qui on partage le même hôtel. On a quand même vite switché, parce que les matchs s'enchaînent très vite. Aujourd'hui, on est focus sur le pays de Galles, parce que ça reste une équipe importante et face à laquelle on doit s'imposer pour accéder à la phase finale.

Le pays de Galles a fini dernier du Tournoi des Six Nations en mars dernier, on peut voir que c'est une équipe qui se révèle un peu plus dans ce Mondial. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?

En ce qui concerne les joueurs, c'est vraiment une équipe qui a beaucoup évolué entre le Tournoi des Six Nations et la Coupe du monde. Sur une compétition comme celle-là, je pense qui sont arrivés bien plus préparés. On a pu le voir face à la Nouvelle-Zélande : ils n'ont perdu que d'un point et si on regarde la première période, ils tenaient le match et ils auraient très bien pu le gagner. C'est pourquoi on va tout faire pour dérouler face à cette équipe.

La météo devrait être plus clémente que face à la Nouvelle-Zélande. C’est une bonne nouvelle pour vous ?

Les conditions étaient médiocres, tout le monde a pu le voir. On était le deuxième match sur ce terrain et la pelouse était vraiment usée, ce qui a fait que nous, les trois-quarts, on n’a pas vraiment pu s'exprimer. On a gagné en utilisant beaucoup nos avants, ce qui peut aussi expliquer pourquoi il y a autant de changements. Pour mardi, il est censé faire beau, ce qui permettra d'utiliser tous les joueurs de l'équipe et pouvoir repartir victorieux. C'est tout ce que j'espère.