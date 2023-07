Le pilier de la sélection argentine Ignacio Calles ne pourra pas disputer le Rugby Championship, ni la Coupe du monde de rugby 2023 en France. Il s'est rompu le tendon d'Achille du pied gauche pendant le rassemblement avec les Pumas.

C'est un coup dur pour lui et pour l'Argentine qui perd un de ses éléments en première ligne ! Le pilier sud-américain Ignacio Calles (27 ans, 2 sélections) a été victime d'une rupture du tendon d'Achille du pied gauche alors qu'il était en rassemblement avec les Pumas ce dimanche. Il sera opéré cette semaine et sera forfait pour le Rugby Championship, qui débute le 8 juillet face à la Nouvelle-Zélande et pendant la Coupe du monde en France (8 septembre - 28 octobre).

"Nous te souhaitons un prompt rétablissement, force à toi Nacho" a communiqué la fédération argentine. Évoluant à la Section paloise depuis 2016, il a disputé 24 rencontres cette saison pour 15 titularisations sous le maillot vert. Le gaucher (1m87, 116kg) a récemment prolongé avec le club béarnais jusqu'en 2025.