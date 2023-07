Interrogé sur la prise en charge par la FFR des frais d’avocat de Bernard Laporte dans l’affaire "Altrad-Laporte", l’ancien trésorier, devenu depuis président délégué, Alexandre Martinez a expliqué que "si Bernard Laporte n’est pas condamné (en appel), c’est la FFR qui prendra en charge les frais d’avocats." Explications.

Au cours de la 160e Assemblée Générale de la FFR qui s’est déroulée ce samedi matin à Lille, une question a été posée à l’ancien trésorier, devenu depuis président délégué, Alexandre Martinez sur les raisons qui avaient poussé l’ancien bureau fédéral à "payer les frais d’avocat" de l’ancien président Bernard Laporte dans l’affaire "Altrad-Laporte", pour laquelle il a été condamné, le 13 décembre 2022, en première instance à deux ans de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende, pour corruption passive, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, recel d'abus de biens sociaux et abus de biens sociaux. Bernard Laporte a fait appel de cette condamnation.

Évidemment, le sujet sensible pour le nouveau président Florian Grill dont la priorité était "d’apaiser le rugby français". Toutefois, ce dernier au lendemain de son élection avait déclaré : "Ce dossier ne concerne pas le rugby amateur. Ce n'est pas à la FFR et aux clubs amateurs de payer les frais d'avocat d'un procès. Bernard Laporte doit donc rembourser ces frais. Ça paraît naturel. Ça se chiffre à quelques centaines de milliers d’euros. Ils auraient dû être remboursés depuis le procès et la condamnation en première instance."

Florian Grill n'ira pas à l'encontre de la convention

"Nous n’avons pas payé les frais d’avocat de Bernard Laporte, a précisé d’emblée Alexandre Martinez samedi au pupitre de l’assemblée Générale. Après décision du bureau fédéral, nous les avons avancés." Il a ensuite développé : "La FFR n’a pas abandonné cette somme. Après le résultat du 13 décembre, la FFR a signé une convention (avec Bernard Laporte) pour verser ces frais d’avocat, majorés des intérêts légaux. Il devra les rembourser s’il est reconnu coupable en appel." Et d’insister sur le fait que : "s’il n’est pas condamné (en appel), c’est la FFR qui prendra en charge les frais d’avocats."

À l’issue de l’Assemblée Générale, Florian Grill est revenu sur le sujet en conférence de presse. "Je vais honorer cette convention signée par la Fédération, a souligné le nouveau patron du rugby français. J’ai appris l’existence de cette convention au cours de ma discussion avec Alexandre Martinez (peu après son élection en date du 14 juin dernier). Si j’avais été aux commandes, je n’aurais pas signé ce type de convention. Mais je vais m’inscrire dans la continuité. Il m’appartient d’honorer cette convention et de ne pas la remettre en cause."