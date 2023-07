En marge de la 160e Assemblée Générale de la FFR qui a réuni à Lille plus de 1000 congressistes, la Fédération a annoncé une hausse de pratiquement 7 % des licenciés, à quelques mois du début de la Coupe du monde.

Florian Grill a vécu son premier Congrès en tant que président de la FFR. Pendant trois jours, plus de 1000 congressistes étaient réunis au Grand Palais de Lille à l'occasion de la 160e Assemblée Générale de la FFR.

Un Congrès, qui a été marqué par le vote du budget de la saison 2023-2024, présenté par le président délégué Alexandre Martinez, et approuvé à 79,59 % par les dirigeants des clubs. "Ce budget a été construit en prenant en compte les prochaines échéances sportives : la Coupe du monde 2023 pour le XV de France masculin, des résultats sportifs positifs lors des Tournois des Six Nations en 2024, et la préparation des Jeux Olympiques 2024 pour les équipes de France 7", relate le communiqué de presse.

Une forte hausse des licenciés

En plus du budget, un "rapport moral présenté par l'ancien secrétaire général de la FFR, Christian Dullin, a été approuvé à 96,18 % par les dirigeants de clubs". On y apprend que les licenciés ont augmenté de 6,97 %. Une forte hausse qui amène le nombre de licenciés rugby à 324 326 en mai 2023. L'effet Coupe du monde, évidemment (8 septembre-28 octobre), mais aussi les très bons résultats du XV de France et des clubs sur la scène européenne, expliquent cette belle progression. "À la suite des deux années de crise sanitaire et à l’approche de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, ces chiffres sont prometteurs pour l’évolution de la pratique du rugby en France", se félicite la FFR.

Bouscatel et Lacroix réintègrent le Comité directeur René Bouscatel, le président de la LNR, et Didier Lacroix, son vice-président, ont été approuvés et réintégrent le Comité directeur de la Fédération Française de Rugby. Les deux hommes avaient démissionné en janvier dernier, ce qui avait isolé encore un peu plus les proches de Bernard Laporte.

À lire aussi : Alexandre Martinez : "Si Bernard Laporte n’est pas condamné, c’est la FFR qui prendra en charge les frais d’avocats"

Alexandre Martinez, l'ancien président par intérim et proche de Bernard Laporte, en a profité pour affirmer que "s'il [Laporte] n'est pas condamné (en appel), c'est la FFR qui prendra en charge les frais d'avocats." Une décision que ne remettra pas en question le nouveau président Florian Grill.