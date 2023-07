Le sélectionneur de l’Angleterre, Steve Borthwick a donné une liste de 41 présélectionnés pour le mondial. Parmi eux, un talonneur surprise, Théo Dan, très peu titularisé avec les Saracens.

Theo Dan constitue la plus grosse surprise de la liste de Steve Borthwick en vue de la Coupe du Monde. Le talonneur des Saracens fait partie des cinq joueurs à zéro sélection sur 41 présélectionnés. Théo Dan a vraiment crevé l’écran lors de la dernière finale du championnat d’Angleterre gagnée par son club face à Sale (35-25). Le plus incroyable, c’est qu’il n’était même pas titulaire pour ce match, c’est le très expérimenté Jamie George qui avait vécu le début du match (69 capes, plus trois avec les Lions, présent évidemment dans la liste). Cette saison, Dan a joué 16 matchs avec les Saracens mais seulement trois dans la peau d’un titulaire. Il a la particularité d’être d’origine roumaine mais d’avoir toujours vécu en Angleterre dont il a porté le maillot national chez les moins de 20 ans.

Un manque de densité au talon

Théo Dan bénéficie forcément de la blessure à une épaule de Luke Cowan-Dickie, ex-talonneur d’Exeter (sans club à ce jour), 41 capes plus trois avec les Lions. Il profite aussi du relatif manque de densité à ce poste de talonneur. Derrière George, le joueur de 22 ans sera en concurrence avec Jamie Blamire (Newcastle, six capes). A noter qu’un autre prétendant , Jack Walker des Harlequins (trois capes) est lui aussi blessé.

Quatre autres joueurs de la liste des 41 comptent zéro sélection : Tom Willis (troisième ligne, ex-Bordeaux-Bègles, futur Saracens), Tom Pearson (troisième ligne, ex-London Irish), Cadan Murley (ailier, Harlequins) et Val Rapava Ruskin (pilier, Gloucester).