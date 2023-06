Le deuxième acte de la Coupe du monde des moins de 20 ans s'est déroulé ce jeudi en Afrique du Sud. Quelle équipe a performé ? Quelle équipe a perdu gros ? Retour sur la deuxième journée, match par match.

L'Irlande en patron contre l'Australie

Les derniers vainqueurs du grand Tournoi des 6 Nations ont à peine tremblé contre une équipe d'Australie vaillante en défense. Les Irlandais sont parvenus à l'emporter en dominant le deuxième acte. À la dernière minute, le troisième ligne Diarmuid Mangan inscrit l'essai qui crucifie les Wallabies. Dans le même temps, le jeune joueur du Leinster offre le bonus offensif aux siens, désormais second de la poule B. Score final :10-30.

La France domine la Nouvelle-Zélande

C'était un match très attendu. Les Français ont répondu comme il se doit au haka des Néo-Zélandais en leur infligeant une leçon de rugby, dès le coup d'envoi, et en menant 28-0 à la mi-temps. Plusieurs joueurs, comme Posolo Tuilagi, qui a inscrit un doublé, se sont illustrés. Malgré plus de difficultés en deuxième mi-temps, avec cette victoire, les Bleuets prennent la tête de la poule A et peuvent préparer sereinement le match face au pays de Galles mardi prochain. Score final : 35-14.

Le Japon trahi par son indiscipline

Malmenés pendant 65 minutes, les Gallois ont longtemps cru à une défaite face aux Japonnais. Mais le Japon, terrassé par la France lors de la première journée, écope d'un carton rouge en début de seconde période, laissant le pays de Galles revenir à hauteur et inscrire 4 essais dans le dernier quart d'heure. Score final : 41-19.

L'Italie crée la surprise contre l'Afrique du Sud

Quel match des Italiens ! Après avoir perdu le premier match contre l'Argentine, l'Italie est parvenu à l'emporter contre le pays hôte de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire. Grâce à un super pack et une défense héroïque, les troisièmes du dernier Tournoi des 6 Nations se sont imposés. De leur côté, les Bocks prennent le point du bonus offensif grâce à leurs quatre essais mais ratent la pénalité du bonus défensif à la dernière minute. Score final : 26-34.

The scenes! \ud83d\udd25



A first ever victory for Italy against South Africa! \ud83c\uddee\ud83c\uddf9#WorldRugbyU20s | @Federugby pic.twitter.com/H5vBLWtGYe — World Rugby (@WorldRugby) June 29, 2023

La Géorgie punie l'Argentine

Attention aux Lelos... Vainqueurs de l'Angleterre 40-38 en match de préparation au Mondial U20, puis proches de l'exploit contre les hôtes sud-africains (33-23) lors du premier match, les Géorgiens ont battu les Argentins ! Après deux essais inscrits dans le premier acte, les coéquipiers des Grenoblois Irakli Aptsiauri, Giorgi Mamaiashvili et Guga Ghaniashvili ont capitalisé leur avance dans le second acte, inscrivant deux pénalités. Les Lelos peuvent croire à une qualification dans une poule C où chaque équipe compte une victoire. La dernière journée, ce mardi 4 juillet, promet ! Score final : 20-0

Les Anglais terrassent les Fidji

Proches de battre les Australiens lors de la première journée, les Fidji n'ont, cette fois, tenu qu'une mi-temps contre l'Angleterre. La faute à deux cartons jaunes fatals. Les coéquipiers du frère de Napolioni Nalaga, Waqa, ont concédé un 7-0 lors des dix premières minutes d'infériorité numérique, alors que le score n'était que de 10-7. Puis un irréversible 19-0 lors du deuxième jaune, écopé par le pilier gauche Moses McGoon. Avec ce succès bonifié 53-7, les Anglais prennent la première place de la poule B.