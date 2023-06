Ce jeudi, l'équipe de France des moins de 20 ans s'est imposée avec le bonus offensif face à la Nouvelle-Zélande sur le score de 35-14. Un succès qui s'est rapidement dessiné grâce aux interventions de Posolo Tuilagi, qui a tout emporté sur son passage. Derrière, Baptiste Jauneau a dynamisé le jeu tricolore.

15. Mathis Ferté : 5/10

Le jeune arrière briviste a été privé de bons ballons de relance. Dans des conditions dantesques, la deuxième rencontre des Bleuets n’a pas profité à Mathis Ferté qui s’est tout de même signalé avec un plaquage décisif empêchant le premier essai néo-zélandais. Courageux en défense, notamment en fin de partie, le Corrézien devrait sans doute cavaler dans un match plus ensoleillé.

14. Léo Drouet : 5/10

Le jeune ailier de Provence Rugby n’a pas eu l’occasion de briller face à la Nouvelle-Zélande. Léo Drouet n’a quasiment pas touché de ballons et n’a pu être mis dans les bonnes conditions pour faire parler sa vitesse. L’ailier français n’a toutefois pas commis d’erreur majeure.

13. Nicolas Depoortere : 6,5/10

Le capitaine des Bleuets est passé tout proche de marquer le deuxième essai français. Après un dribbling le ballon mouillé lui a échappé des mains dans l’en-but. Le centre a surtout guidé les siens en défense avec notamment un grattage important à cinq mètres de la ligne en deuxième période.

12. Paul Costes : 5/10

Le centre toulousain a été plutôt discret face à la Nouvelle-Zélande. Sevré de ballons en première mi-temps, Paul Costes s’est fait intercepté peu avant la pause. Le numéro 12 français s’est également fait pénaliser quelques temps de jeu plus tard. Son carton jaune à la 58ème minute n’a pas non plus pesé en sa faveur, même si les Bleuets ont dans l’ensemble étaient davantage pénalisés dans le second acte.

Paul Costes a écopé d'un carton jaune en seconde période. Steve Haag / Icon Sport

11. Théo Attissogbé : 6,5/10

L’ailier français s’est fait remarquer dès la 8ème minute en marquant le premier essai de la partie. Lancé comme une balle par Baptiste Jauneau à la demi-heure de jeu, Théo Attisogbé a parfaitement resservi le Clermontois pour le troisième essai français. Visé par les chandelles néo-zélandaises, l’ailier français a commis plusieurs maladresses.

10. Hugo Reus : 7/10

Dans des conditions difficiles, le demi d’ouverture Rochelais a excellé dans l’exercice du tir au but avec aucun échec en trois tentatives. Hugo Reus a beaucoup tenté de coups de pied par-dessus qui auraient pu être mieux récompensés. Ses dix points au pied ont tout de même pesé et ont permis aux Bleuets d’accentuer leur avance.

9. Baptiste Jauneau : 7,5/10

Comme à son habitude, le jeune demi de mêlée a parfaitement animé le jeu français. Auteur d’un grattage à la 19ème minute, le Clermontois a également soulagé ses coéquipiers avec son long jeu au pied en sortie de ruck. Marqueur du troisième essai français, Baptiste Jauneau a livré un match complet malgré son carton jaune concédé en début de seconde période.

8. Marko Gazzotti : 6,5/10

Impérial face au Japon, le numéro huit grenoblois a logiquement été un peu moins en vue ballon en main dans des conditions cliamatiques compliquées. Il s'est "simplement" contenté de défendre à tour de bras, il en totalisait 13 à l'heure de jeu. Il a notamment dominé son vis-à-vis dans les impacts à plusieurs reprises. Pas d'exploit, mais du travail bien fait pour Gazzotti.

7. Oscar Jegou : 6/10

De retour en tant que titulaire, Jegou a été à son image : combattant et ferrailleur. À la 51ème minute, il a été auteur d'un énorme retour défensif pour annihiler une énorme occasion d'essai néo-zélandaise. Discret mais précieux.

6. Lenni Nouchi : 6/10

Le capitaine des Bleuets assume son statut dans ce Mondial. Face à des Baby Blacks déboussolés, il a plaqué pour stopper les offensives adverses. À l'heure de jeu, il était le meilleur plaqueur français avec 14 interventions à son actif. Jamais fatigué, Nouchi a les épaules pour porter ces Français.

5. Posolo Tuilagi : 9/10

Par où commencer ? Le deuxième ligne a tout simplement marché sur le pack all black. Dès la 8ème minute, il est à l'origine du premier essai français grâce à une percussion dévastatrice. À la 20ème, il a inscrit son premier essai du match après avoir été à la conclusion d'un maul inarrêtable. Dans le second acte, il ne s'est pas arrêté là puisqu'il s'est offert un doublé tout en puissance. Ajoutez-y des plaquages offensifs et vous avez là l'homme du match, sans contestation possible.

Posolo Tuilagi a tout détruit sur son passage face à la Nouvelle-Zélande. Steve Haag / Icon Sport

4. Hugo Auradou : 7/10

Aux côtés de Tuilagi, le Palois s'occupe du travail de l'ombre. Toujours présent dans les rucks, il a effectué un gros retour défensif juste avant la pause. Alors que le pilier droit kiwi s'échappait, il a été rattrapé par Auradou juste avant les 22 mètres tricolores.

3. Zaccharie Affane : 5/10

Le pilier droit bordelo-béglais a vécu un match assez mitigé. Il a été pénalisé à la 11ème minute pour un hors-jeu évitable, de même en début de seconde période. Il s'est bien rattrapé sur la dernière action du premier acte en piquant un ballon en touche aux Baby Blacks à quelques mètres de la ligne française.

2. Pierre Jouvin : 7/10

Avec un ballon humide, il faut féliciter le talonneur français pour sa précision au lancer. L'Agenais a fait le travail dans son secteur préférentiel, tout en se montrant propre dans le jeu à chacune de ses interventions. Pierre Jouvin s'est installé dans le XV de départ tricolore dans cette Coupe du monde, et on comprend bien pourquoi.

1. Louis Penverne : 6,5/10

Le pilier gauche rochelais s'est illustré dès la 8ème minute de jeu. Après un début de match plutôt équilibré, il a allumé la première mèche des Bleuets avec une percussion digne de ce nom sur plusieurs dizaines de mètres. Cette intervention a amené le premier essai de l'équipe de France. Ensuite, pas grand chose d'autre à signaler pour Penverne, qui n'a jamais été mis en difficulté en mêlée.