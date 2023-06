INFORMATION MIDI OLYMPIQUE - Candidat à la présidence de la FFR, battu le 14 juin par Florian Grill issu de l'opposition, Patrick Buisson a fait savoir, ce mercredi, qu'il démissionnait du bureau fédéral. Buisson rend également ses fonctions auprès du rugby amateur, dont il était en charge en tant que vice-président.

La main tendue de Florian Grill n'aura donc pas suffi. Le nouveau président à la tête de la FFR, sitôt élu, avait fait savoir qu'il ouvrait la porte à l'ancienne majorité pour une gouvernance collective et constructive, dans un contexte de cohabitation. Une démarche d'ouverture qui ne trouvera pas d'écho favorable chez son adversaire à l'élection, Patrick Buisson qui a fait savoir, ce mercredi, qu'il abandonnait toutes ses délégations liées au rugby amateur, dont il était en charge en qualité de vice-président de la fédération. Buisson démissionne également du bureau fédéral pour ne conserver, in fine, que son poste au comité directeur où il fera valoir sa voix.

Buisson tient parole, Grill devra composer

C'est un petit accro dans le plan de marche de la mise en place d'une nouvelle gouvernance. Si quelques noms, dans le viseur du camp Ovale ensemble porté par Grill, n'étaient clairement pas concernés par cette démarche d'ouverture et semblaient promis à rester sur la touche (Serge Simon, Henri Mondino, Christian Dullin), Patrick Buisson était lui cité parmi les personnes qui pourraient conserver des fonctions opérationnelles malgré sa défaite aux élections. "Je renouvelle la main tendue à l’adresse de Patrick Buisson qui, jusqu’à présent, n’a pas répondu à ma proposition : si je l’emporte fin juin, j’occuperai la présidence mais je confierai à Patrick le soin de mener jusqu’au bout la Coupe du monde. Ce n’est pas nous qui l’avons gagnée, il me paraît donc normal de la laisser aux mains de ceux qui ont œuvré pour décrocher l’organisation et qui ont ensuite participé à sa construction" affirmait même Florian Grill, le 26 mai dans les colonnes de Midi Olympique. Buisson, qui avait fait savoir en réponse que "il n’y aura aucun compromis", va donc au bout de sa démarche et reste fidèle à sa ligne martelée pendant la campagne.

Simon également démissionnaire, vers un bureau fédéral à 7 + 5 ?

Avant Patrick Buisson qui quitte donc ses fonctions opérationnelles et se contente d'un rôle d'opposant au sein du comité directeur, le vice-président en charge de la haute performance (donc des équipes de France) Serge Simon avait fait savoir qu'il en ferait de même. Une démarche moins surprenante, tant l'inimité est forte entre Simon et Grill. Dans l'élection actée et la victoire du camp Ovale Ensemble, le départ de Simon semblait inéluctable.

Par ailleurs, lors du congrès de la FFR ce week-end à Lille, Florian Grill pourrait proposer au vote un nouveau bureau, pour gérer les affaires courantes de la Fédé. Celui-ci, qui compte douze membres, pourrait être composé de 7 personnes issues du courant Ovale Ensemble et de 5 issues de l'ancienne majorité. Des chiffres qui ne sont pas choisis au hasard : en proposant cet équilibre, Grill respecterait la proportionnalité de sa victoire (58,14% des voix exprimées) et donc la représentativité du vote des clubs au sein des instances. Reste que ce bureau devra ensuite être validé par le vote du comité directeur au sein duquel il n'est pas majoritaire... À moins que certains aient, depuis, rallié sa cause et son projet ?