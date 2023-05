Florian Grill, récemment élu au comité directeur de la Fédération française de rugby, a réagi aux résultats des élections partielles de la FFR. L'homme fort de l'opposition renouvelle sa main tendue à Patrick Buisson, et se projette déjà sur l'élection du nouveau président de la Fédération française de rugby, qui aura lieu du 12 au 14 juin.

"C’est une très belle victoire, qui va au-delà de nos espérances ! Franchement, nous ne nous attendions pas à un tel résultat mais je le reçois avec beaucoup d’émotion puisqu’il concrétise des années de travail pour toute l’équipe, des 500 adhérents d’Ovale ensemble et des 15 groupes de travail qui bossent au quotidien pour répondre aux problématiques et aux attentes des clubs." Florian Grill peut être satisfait. Sa liste Ovale Ensemble a raflé 11 des 12 sièges qui étaient à pourvoir au comité directeur de la FFR.

Celui qui mène l'opposition au camp Buisson - soutien de l'ancien président Bernard Laporte - jouait gros lors de ces élections partielles. Tout d'abord, Florian Grill devait être élu pour ensuite présenter sa candidature à la présidence de la FFR. Surtout, sa liste Ovale Ensemble devait glaner un maximum de sièges pour tenter d'équilibrer un comité directeur qui reste majoritairement du côté du camp de la majorité. "Ce succès ne nous fera pas changer de ligne directrice, a réagi Florian Grill au Midi Olympique. Je salue tous les autres candidats et j’attends le 2e tour avec toujours autant de détermination."

"Je renouvelle la main tendue à l’adresse de Patrick Buisson"

Florian Grill en a profité pour réaffirmer son envie de travailler avec Patrick Buisson, même en cas de victoire le 14 juin. "Je renouvelle la main tendue à l’adresse de Patrick Buisson qui, jusqu’à présent, n’a pas répondu à ma proposition : si je l’emporte fin juin, j’occuperai la présidence mais je confierai à Patrick le soin de mener jusqu’au bout la Coupe du monde. Ce n’est pas nous qui l’avons gagnée, il me paraît donc normal de la laisser aux mains de ceux qui ont œuvré pour décrocher l’organisation et qui ont ensuite participé à sa construction." L'homme fort de l'opposition veut poursuivre sa campagne et se projette déjà sur la suite. Nous allons nous concentrer sur ce que nous avons à faire pour les huit ou dix prochaines années. Les sujets ne manquent pas : instaurer la Régionale 4, renforcer les liens et la proximité, retrouver des boucliers territoriaux, remettre à plat la réforme des indemnités kilométriques pour les phases finales... Ce sont les problématiques quotidiennes des clubs qui font le résultat des urnes."

Florian Grill veut rassembler

S'il se dit prêt "à gouverner, en rassemblant le rugby français et en l’apaisant", Florian Grill veut surtout réunir le rugby français et ne pas attiser davantage de tensions entre les différents camps. "Le rugby français est trop politisé et, je le répète, il faut l’apaiser… C’est pour cela que je tendrai la main à Patrick Buisson, aux autres élus ou même à Safi N’Diaye qui n’a pas été élue. Je ne veux pas qu’elle se dise qu’elle n’a rien à faire, demain, au sein de la fédération. Je n’oublie pas sa carrière et tout ce qu’elle a apporté au rugby français. Elle fait partie des gens vers qui nous tendrons la main. Même chose pour Serge Blanco et Jean-Claude Skrela, qui restent des légendes du rugby. Si leur rôle n’est plus au comité directeur, pourquoi n’occuperaient-ils pas des rôles d’ambassadeurs ? Je ne ferme pas la porte et je n’ai pas d’aigreur. La situation m’a touchée, ce sont eux qui sont venus me chercher… ça non plus, je ne l’oublie pas."

L'élection du prochain président de la FFR aura lieu du 12 au 14 juin. Pour rappel, suite à la démission de Bernard Laporte le 27 janvier dernier, Alexandre Martinez avait été désigné président par intérim de la FFR en attendant la prochaine élection. Cette dernière pourrait se résumer à un duel entre Florian Grill, et Patrick Buisson, qui est déjà candidat au nom de la majorité.