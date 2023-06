Mohamed Haouas a obtenu ce lundi le rejet de la demande de suspension provisoire de son contrat à l'ASM. Son avocat a présenté son client comme "partiellement satisfait" car ses demandes d'indemnités n'ont pas abouti.

Ce lundi a été rendue la décision du conseil des prud'hommes de Clermont. La demande de nullité du contrat de travail de Mohamed Haouas émise par l'ASM, pour "vice du consentement" (soit pour avoir omis de parler de certains aspects de son passé), a été rejetée par le conseil. "Mon client est partiellement satisfait de cette décision, car l'existence du contrat qui court à compter du 1er juillet a été reconnue", a exprimé son avocat Me Arnaud Dubois chez nos confrères de La Montagne. Le club de Clermont justifiait cette démarche ainsi : "Il est manifeste que l'ASM ne disposait pas, lors de la signature du contrat, de toutes les informations utiles sur les qualités du joueur, et n'avait pas connaissance de faits importants le concernant", avait notifié l'avocat de l'ASM. Le club auvergnat a été condamnée aux dépens, c'est-à-dire que le club doit supporter les coûts du procès pour la partie adverse.

À l'ASM de prendre ses responsabilités

Mais de l'autre côté, Mohamed Haouas a été lui aussi débouté. Il avait en effet demandé des dommages et intérêts pour "procédure abusive". "Ses demandes indemnitaires ont été rejetées et le conseil des prud'hommes ne nous a pas suivis sur le licenciement par voie de presse." Le représentant du pilier international (29 ans, 16 sélections) poursuit, notamment sur la non-suspension du contrat : "Mohamed Haouas est un potentiel joueur de l'ASM et se prépare à rejoindre son nouveau club. À l'ASM de prendre ses responsabilités. Nous ne sommes pas dupes du fait que l'ASM fera appel de cette décision, mais, en l'état, ce contrat doit être exécuté au 1er juillet. C'est une première marche qui a été gravie. On se retrouvera le 4 septembre." C'est la date à laquelle la procédure sera examinée "sur le fond".