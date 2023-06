Les parents de Mathias Dantin portent plainte après son grave accident

Mathias Dantin est devenu tétraplégique après un plaquage en décembre dernier. Ses parents ont déposé plainte contre X pour blessures involontaires le 24 mai dernier.

Nos confrères de France Bleu Béarn Bigorre révèlent que les parents de Mathias Dantin ont déposé plainte contre X le 24 mai dernier. Ils considèrent que l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) a sa responsabilité engagée dans l'accident du jeune joueur de 17 ans. Pour rappel, il était devenu tétraplégique après un plaquage lors d'un match de rugby UNSS à Bagnères-de-Bigorre, le 14 décembre dernier. Il était retombé sur les cervicales. Il vit depuis cet accident en fauteuil roulant.

Le plaquage en question décrit en détail

Jérôme, le père de Mathias, a estimé sur l'onde de France Bleu "qu'on ne parle plus d'accident, on parle d'agression" : "Cette agression aurait pu être évitée parce qu'il y a eu un manquement du règlement de ce tournoi, un manquement d'accompagnement, du respect des règles du jeu, du respect de l'adversaire. C'est un tournoi qu'on nous présente comme officiel mais j'étais là ce jour-là, et je n'ai rien vu d'officiel dans ce tournoi."

On n'a pas du tout assez pour s'en sortir

L'avocat de la famille Me Jérôme Marfaing-Didier s'est également exprimé sur cette procédure en justice. "Pendant sept secondes, le gars s'acharne sur le petit, alors que le petit n'a pas le ballon. Il le prend dans les bras, ce qui est absolument interdit puisque c'est un plaquage cathédrale, puis là tout d'un coup il le lâche comme un paquet de charbon, et le gamin tombe sur les cervicales. Sept secondes. Et il n'y a personne qui siffle. Donc il y a des problèmes terribles à ce niveau, une défaillance de l'encadrement, de suivi des règlements, qui a suscité le dommage."

Ce que reproche l'avocat, c'est aussi le manque d'échanges avec les équipes responsables de l'UNSS. Celle-ci a fait un don de 20 000 euros à la famille pour participer au coûts liés à la tétraplégie. Cependant, c'est loin d'être suffisant : "Financièrement, on n'a vraiment pas du tout assez pour s'en sortir, témoigne Mathias. Et les 20 000 euros, c'est presque du manque de respect parce qu'on n'a même pas assez pour s'acheter un fauteuil adapté."