Après son grave accident, Mathias Dantin devenu tétraplégique suite à un plaquage, sort du silence

L'histoire du jeune homme a rapidement fait le tour de la planète rugby tant par sa gravité que par l'élan de générosité qu'elle a provoqué. Mathias Dantin, âgé de seulement 17 ans, a vu sa vie basculer lors d'un match de rugby scolaire le 14 décembre dernier. Devenu tétraplégique suite à un plaquage, l'adolescent sort du silence.

Voilà plus de trois mois que Mathias Dantin a eu son accident. Un mauvais plaquage qui a fait basculer sa vie à tout jamais. Après deux opérations en urgence, plusieurs jours dans le coma et de nombreuses semaines de rééducation, le jeune homme de 17 ans réapprend à vivre. Pour la première fois depuis ce jour de décembre 2022, Mathias Dantin sort du silence via une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Une vidéo de deux minutes qui nous permet d'en savoir plus sur le jeune homme et sur sa nouvelle vie.

"Voilà mon histoire", introduit le jeune homme. De nature sportive il explique avoir pratiqué plusieurs sports avant de choisir le rugby à l'âge de 12 ans. Le rugby ? "Une famille de copain quel que soit le niveau du plus petit club au plus prestigieux", résume Mathias Dantin avant de revenir sur son histoire. "Mais c'est sur un terrain durant un Tournoi d'UNSS, le 14 décembre 2022 que ma vie a basculé en quelques secondes sur un mauvais plaquage d'un adversaire. Allongé au sol j'ai compris que mon corps ne serait plus jamais le même."

Lors de son séjour à l'hôpital, après les opérations, il explique : "mon état physique et mental a été mis à rude épreuve. Le diagnostic est tombé. Les médecins m'ont annoncé que j'étais tétraplégique. Bien sûr ceci a résonné en moi comme une onde de choc mais grâce à mes proches et surtout ma famille et ma copine j'ai réussi à trouver de la force pour me battre."

"Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir"

Avec le soutien du Stade bagnérais, Mathias Dantin a eu la chance de recevoir la visite de nombreux joueurs mais aussi de dirigeants et d'entraîneurs. "Je n'ai pas assez de mots pour remercier toutes ces personnes qui m'ont apporté ce soutien moral quand ma vie perdait tout son sens", raconte-t-il.

Après avoir passé 5 semaines à l'hôpital de Purpan, à Toulouse, sous assistance respiratoire, l'état physique de Mathias Dantin évoluait lentement "mais chaque petites évolutions étaient pour moi une victoire". C'est avec 15 kilos de moins que le jeune homme a quitté l'hôpital. Tout au long de sa rééducation, le soutien et les différentes rencontres lui ont permis de comprendre "que malgré mon handicap j'aurais ma chance dans ce monde."

Pour conclure son récit Mathias Dantin assure : "J'aimerais avoir une pensée pour toutes les personnes qui sont comme moi et qui endurent les mêmes souffrances. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir". Un récit touchant lors duquel le jeune homme, avec courage, n'a pas hésité à se livrer sur son histoire.