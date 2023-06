Le sélectionneur gallois Warren Gatland a dévoilé ce lundi une nouvelle liste mise à jour pour les prochaines échéances de la sélection. Des changements étaient nécessaires après les blessures et les départs à la retraite de nombreux joueurs figurant pourtant dans la liste préliminaire du 1er mai dernier.

De 54 à 47 : La liste préliminaire de Warren Gatland pour préparer la Coupe du monde (du 8 septembre au 28 octobre) a dû être allégée. Annoncé le 1er mai, la liste affichait les noms d'Alun Wyn Jones, Justin Tipuric et Rhys Webb qui ont depuis annoncé se retirer de la scène internationale.

La liste des 42 joueurs gallois Les avants Corey Domachowski, Kemsley Mathias, Nicky Smith, Gareth Thomas, Elliot Dee, Ryan Elias, Dewi Lake, Sam Parry, Keiron Assiratti, Tomas Francis, Dillon Lewis, Henry Thomas, Adam Beard, Ben Carter, Rhys Davies, Dafydd Jenkins, Will Rowlands, Christ Tshiunza, Teddy Williams, Taine Basham, Taulupe Faletau, Dan Lydiate, Jac Morgan, Tommy Reffeil, Aaron Wainwright Les trois-quarts Gareth Davies, Kieran Hardy, Tomos Williams, Gareth Anscombe, Dan Biggar, Sam Costelow, Owen Williams, Mason Grady, Max Llewellyn, George North, Joe Roberts, Nick Tompkins, Johnny Williams, Keiran Williams, Josh Adams, Alex Cuthbert, Rio Dyer, Cai Evans, Leigh Halfpenny, Louis Rees-Zammit, Tom Rogers, Liam Williams

Le capitaine gallois Ken Owens, et son coéquipiers chez les Scarlets Josh Macleod ont été libérés pour des blessures respectives au dos et à l'épaule. Le pilier de Cardiff Will Davies-King souffre, lui, d'une blessure au pied. "Tous les trois espèrent être disponibles plus tard dans l'année si nous avons besoin d'un remplacement pour blessure à tout moment" a confié Gatland. Rhys Carre et Cory Hill ne font eux aussi plus partie de la liste.

"Monter en intensité"

Le talonneur des Ospreys Sam Parry est le seul nouveau à faire son entrée dans le groupe. Après deux mini-camps d'entraînement au pays de Galles, le groupe des 47 s'est réuni ce lundi pour trois jours d'entraînement au Centre national d'excellence à Hensol (pays de Galles). Le 3 juillet prochain, ils s'envoleront pour deux semaines à Fiesch, en Suisse. Selon le sélectionneur gallois, le groupe a déjà "fait une bonne préparation au Pays de Galles et nous nous dirigeons vers Fiesch où nous cherchons à profiter des avantages de dormir en altitude et allons monter en intensité."

"Owen Williams et Alex Cuthbert ne se rendront pas en Suisse pour des raisons personnelles, a précisé Gatland, Mais nous nous attendons à les retrouver pour notre camp en Turquie (du 23 au 31 juillet). Taulupe Faletau se rendra en Suisse pour la deuxième semaine du camp d'entraînement car il gère une petite blessure au mollet." Le pays de Galles disputera trois matchs amicaux contre l'Angleterre (à domicile et à l'extérieur les 5 et 12 août) et l'Afrique du Sud (le 19 août au Principality Stadium) avant que l'équipe officielle des 33 joueurs pour le Mondial ne soit nommée.