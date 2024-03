Auteur d'un triplé sur le terrain d'Oyonnax, Lenni Nouchi confirme qu'il est actuellement un des meilleurs joueurs du Top 14. Désormais capitaine du MHR, le troisième ligne est promis à un très bel avenir. Il est l'Oscar de la semaine.

De là à ce que le jeune (20 ans) troisième ligne montpelliérain choisisse de faire du 3 son chiffre porte-bonheur…Il est né en 2003 mais pas que. À Oyonnax, il portait, pour la troisième fois, le brassard de capitaine, il a connu une troisième victoire consécutive avec Montpelier et, en prime, il a inscrit trois essais ! Ces trois premiers en Top 14. L’évocation de ce triplé qui marquera forcément sa carrière le fait sourire : "C’est la conclusion d’un travail collectif mais il y a aussi un peu de chance. Je marque l’un de ces essais en récupérant un ballon tombé."

"Lenni fait partie intégrante du projet du club"

La précision ne saurait minimiser la performance réalisée par l’Héraultais, présent aux quatre coins du terrain pour éprouver la défense oyonnaxienne, pour défendre sa ligne également. Un capitaine doit montrer l’exemple, Lenni Nouchi l’a fait. "Lenni fait partie intégrante du projet du club. Il avait pour nous une légitimité à porter le brassard de capitaine au regard de ce qu’il pouvait nous apporter, son énergie, son insouciance et sa fraîcheur aussi", confie Patrice Collazo.

Le choix a pu sembler osé, il était judicieux. Depuis que le jeune flanker assume le capitanat, Montpellier reste invaincu, avec même deux succès en déplacement rapportés du Racing et du Haut-Bugey. « Les défaites me rendaient tristes. Nous avons beaucoup travaillé, trouvé une nouvelle énergie et les résultats sont là avec cette troisième victoire d’affilée », retient le chef de file des Cistes rayonnant de joie face au double triplé réalisé dans l’Ain.