Le jeune ailier de l’Union Bordeaux-Bègles Louis Bielle-Biarrey a reçu vendredi soir l’Oscar du meilleur espoir de la saison. La suite logique d’une ascension fulgurante...

Il est LA révélation de la saison de Top 14. À seulement 20 ans, Louis Bielle-Biarrey est presque devenu un titulaire indiscutable de l’union Bordeaux-Bègles. Un an plus tôt, au cours de la saison 2021/2022, Christophe Urios, alors manager du club bordelais, l’avait lancé dans le grand bain. Avec un franc succès.

Louis Bielle-Biarrey reçoit l'Oscar de Meilleur Espoir. Midi Olympique.

Sept rencontres de Top 14 et déjà quelques performances laissant entrevoir l’immense potentiel du gamin. Surtout, c’est sa première apparition au plus haut niveau qui a frappé les esprits. Souvenez-vous. C’était le 16 janvier 2022 contre les Scarlets (45-10), en Champions Cup. Ce jour-là, le jeune joueur affiche son talent en taille XXL. Il inscrit un triplé… Rien que ça. "Ce jour-là, j'étais juste content d'avoir fait un bon match. Je savais malgré tout que c'était assez exceptionnel et que je n'allais pas le faire sur toutes les rencontres, même si c'est l'objectif. C'était tellement surréaliste que j'ai encore aujourd'hui du mal à m'en rendre compte. La préparation, ça avait été n'importe quoi à cause du Covid. Certains ne s'étaient pas entraînés de la semaine et d'autres n'avaient pas pu jouer. Finalement, c'était fabuleux. J'avais l'impression que tout me réussissait. Ensuite, c'était un peu plus compliqué sur les matches suivants."

Après avoir été appelé avec la France moins de 20 ans, Louis Bielle-Biarrey a réalisé une saison pleine de promesses avec Bordeaux-Bègles Icon Sport - Johnny Fidelin

Qu’importe, il est logiquement appelé en équipe de France des moins de 20 ans pour les Summer Series en Italie, à l’été 2022. Une compétition durant laquelle il se montre particulièrement tranchant avec trois essais en deux matchs.

À toute vitesse

La suite ? C’est celle logique d’un espoir pétri de talents. Dans les rangs de l’UBB, il s’installe. À son actif au cours de la saison qui vient de s’écouler : 21 matchs de Top 14 et 5 essais inscrits. Ses prestations lui valent d'être appelé cet hiver par le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Petit à petit, il trouve sa place dans le squad tricolore. Certes, il ne compte aucune sélection, ni aucune feuille de match jusque-là.

Patience est mère de sûreté. Et pour cause, mercredi dernier, son nom est apparu dans la liste des 42 joueurs retenus par le staff des Bleus pour préparer la Coupe du monde (du 8 septembre au 28 octobre). Une ascension fulgurante pour le joueur formé à Grenoble. "Je n'ai pas vraiment le temps de réaliser, mais c'est assez fou ce qui se passe pour moi depuis deux ou trois ans", disait-il au soir de recevoir son Oscar Midi Olympique du meilleur espoir de la saison 2022/2023. Et ce n’est peut-être que le début...