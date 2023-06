L’arrière du Stade Toulousain a tutoyé tous les sommets cette saison aussi bien avec le XV de France qu’avec Toulouse. Il a notamment brandi son troisième bouclier de Brennus et offert un geste technique d’un culot rare à son public.

Il a reçu l’oscar d’Argent. Thomas Ramos l’arrière du Stade Toulousain est en train de se faire une place au firmament du rugby français et … toulousain. On se demande ce qui est le plus difficile d’ailleurs car il ne faut pas l’oublier, Thomas Ramos en début de saison s’est retrouvé aux prises avec une concurrence de digues en interne. Lors de la dernière intersaison, le Stade Toulousain avait tout simplement recruté : Melvyn Jaminet et Ange Capuozzo, deux pointures », qui avaient aussi fait la une des journaux, en France et en Italie.

Thomas Ramos reçoit l'oscar argent Midi Olympique. Icon Sport

Thomas Ramos ne s’est pas laissé déstabiliser. C’est bien lui qui fut titularisé en demie face au Racing, puis en finale du championnat face à La Rochelle. Il portait aussi le numéro 15 en demi-finale de Champions Cup. Sur 28 matchs disputés cette saison (club et équipe de France), il en a disputé 20 comme arrière titulaire, six comme demi d’ouverture au coup d’envoi (avec Toulouse) et seulement deux comme remplaçant. Il fut l’arrière patenté du XV de France pour les trois tests de l’Automne et pour les cinq rencontres du Tournoi. Ses qualités de relanceur et sa botte métronomique ont pu s’imprimer encore plus profondément dans l’imaginaire du grand public.

De sa saison 2022-2023, on retiendra d’abord un geste aussi génial que risqué. Ça remonte au 8 avril en quarts de finale de Champions Cup face aux Sharks de Durban. Mis sous pression par un bon jeu au pied de son vis à vis Chamberlain, dos au jeu , Thomas Ramos fit une passe au pied juste devant son en but pour Romain Ntamack sur sa gauche. Pas une passe au pied classique du rugby, non une passe au pied à ras de terre, comme un footballeur. Quelle maîtrise et quel sang-froid. On se souvient aussi que c’est lui qui a conclu un essai de 70 mètres face à l’Angleterre à Twickenham pour un triomphe mémorable du XV de France. Sa saison fut rythmée par bien d’autres coups d’éclats, citons les statistiques de son match contre l’Ecosse : dix courses ballon en main et 151 mètres gagnés, troisième total d’un Français depuis que ce genre de mesure existe (seuls Castaignède et Nakaitaci ont fait mieux dans le passé).

Il commence à entrer dans le clubdes grands collectionneurs toulousains. Il compte désormais trois titres après ceux de 2019 et 2021. Après la finale et l'exploit de son ami Romain Ntamack, il s'est exprimé ainsi : « On est forcément très contents de vivre ça,, mais on a la chance de pouvoir rester humbles car des mecs qui nous entraînent en ont gagné plus que nous. Si un jour on pouvait les dépasser (rires). Quand on voit l'histoire de ce club, qu'on a gagné le 22e Bouclier du Stade... Même si c'est mon troisième, ça permet de réaliser tout ce qui a été réalisé avant. Avec un tel héritage, il faut assumer et continuer . Mais trois titres en quatre ans, c'est forcément une belle stat ! »